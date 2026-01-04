總經理寵溺「黏踢踢特助」還向同僚炫耀！老闆出庭：全公司早知她是小三

社會中心／程正邦報導

總經理高調偷吃，豪擲近百萬元供小三赴歐洲血拼下場慘。（示意圖／翻攝自pexels）

一場原本看似單純的職場調派，竟演變成總經理公然出軌的醜聞。高雄一名護理師元配曉鈴（化名），控訴擔任總經理的丈夫阿康（化名）自 2022 年起，與新進特助小孟（化名）發展婚外情。男方不僅豪擲近百萬元供小三赴歐洲血拼，更在辦公室內肆無忌憚地摟抱，讓老闆與員工紛紛倒戈出庭作證，最終法院判決小孟須賠償 60 萬元精神慰撫金定讞。

辦公室變「約會現場」：老闆監視器成鐵證

這段不倫戀在建設公司內部幾乎毫無掩飾。根據建設公司負責人吳男（化名）的出庭證詞，特助小孟到職不到一個月，就與總經理阿康形影不離、互動極其親暱。

公司監視器錄下了兩人在辦公室內公然摟抱的畫面。吳男直言，兩人的關係在公司早已是公開的祕密，員工間私下議論紛紛，「全公司都知道小孟是阿康的小三」。

阿康甚至曾私下向好友與同事吹噓這段情事，毫不避諱地分享親密細節，言談間充滿對這段地下情的主導感，絲毫不在意配偶的感受。

總經理向同事炫耀和正妹女特助「該做的事都做過了，就是沒進去過」，淪為外遇證供。（示意圖／pexels）

跨海血拼與同居藍圖：露骨簡訊曝光

法院審理期間，阿康與小孟的通訊軟體紀錄被列為關鍵物證。兩人對話充滿戀人般的親暱與金錢往來，阿康頻繁稱呼對方為「我的小孟」、「想抱妳」，而小孟則以自拍照回應，並深情表白「我只有你」。

元配調查發現，阿康曾資助高達 80 萬元的資金，供小孟前往義大利採購名牌貨，甚至在對話中承諾會離婚、買新房，與小孟共築愛巢。雖然一度試著原諒，卻換來丈夫多次吵架離家。

狡辯「代購款」遭法官打臉：配偶權不容侵犯

面對指控，特助小孟在庭上試圖以多種理由規避責任。小孟主張法律並不保障具象的「配偶權」，且聲稱阿康匯給她的數十萬元是「公司代購費」。

然而法官查閱紀錄後發現，對話內容全圍繞在「買房同居」等私人話題，與公務完全無關，認定該筆款項為私人贈與，且明確介入他人婚姻，破壞家庭生活圓滿。

判決結果：護理師妻獲賠 60 萬定讞

法官考量元配曉鈴身為護理師，在婚姻變調後仍須獨力負擔房貸與養家責任，而小孟則擁有約 80 萬元的年薪，具備賠償能力。最終，法院維持原判，裁定小孟應賠償曉鈴 60 萬元精神損失。小孟雖不服上訴，但遭法院駁回，全案定讞。

