總經理高調偷吃特助還向同事炫耀 老闆出庭作證：女方一到職就黏踢踢

高雄一名人妻曉鈴（皆化名）原本與總經理丈夫阿康過著平穩生活，沒想到2022年來了位特助小孟，竟讓家庭徹底變調。兩人不僅在通訊軟體大玩鹹濕對話，男方更豪擲80萬元資助小孟去義大利血拚，甚至誇口要離婚買房共築愛巢。曉鈴雖然曾試著原諒，卻換來丈夫多次吵架離家，最後兩人於2023年10月簽字分手。

露骨對話甜蜜蜜

法院審理時，雙方的露骨對話全曝光，阿康大方示愛稱「我的小孟」、「想抱妳了」，小孟也深情回傳自拍照回應「你什麼都不缺，而我只有你」。這段關係在公司早就是公開的秘密，建設吳姓負責人出庭作證，小孟到職不到一個月就跟阿康黏踢踢，監視器還錄下他們在辦公室摟抱的畫面。

偷吃還到處炫耀

阿康甚至私下跟朋友炫耀這段婚外情，「該做的事都做過了，就是沒進去過」「我和小孟常常抱在一起」。雖然小孟在法庭上堅稱只是同事，但公司業務主任也佐證公司同事間都會八卦這段婚外情，且吳男聲稱：「全公司的人都知道小孟是阿康的小三」。

護理師元配超可憐

此外，小孟在庭上還想鑽法律漏洞，詭辯阿康給她的70萬元是幫公司代購，還主張法律並不保障配偶權。不過法官查出那筆錢根本是私人贈與，對話中清楚提到買房子跟同居，明顯與公司業務無關，認定小孟就是介入他人婚姻的第三者。法官考量曉鈴身為護理師要養家，仍有房貸壓力，小孟則年薪約80萬元，最終判小孟須賠60萬元的精神慰撫金，即便小孟想翻案上訴，也被駁回上訴，全案定讞。

