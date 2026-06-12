總舖師不刷卡！《請世界吃桌》捧現金塞爆雪梨 藍正龍開口催生「新菜色」全場笑翻
跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》播出後口碑持續發酵，首集推出即獲得廣大好評。節目中辦桌台灣隊成員隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千更親自演唱節目主題曲〈辦桌辦桌〉，替節目增添濃濃台味與熱血氛圍。而本週播出的全新內容中，團隊將面臨更大規模的考驗，一行人正式前進海外展開全新挑戰，從抵達目的地那一刻開始，所有人立刻投入高規格任務，行程滿檔毫無喘息空間，也讓觀眾引頸期盼接下來的發展。
前進澳洲雪梨！國家保護區高規格限制
辦桌台灣隊這次正式前進澳洲雪梨，展開首次海外辦桌挑戰。陳隨意笑說：「才來雪梨兩天，感覺像來了兩個禮拜。」唯一短暫偷閒的時光，就是搭乘遊艇穿越達令港，遠眺雪梨歌劇院與港灣美景。然而真正的挑戰才正要開始，這次辦桌地點選在雪梨歌劇院旁的草地區域，由於屬於國家保護區，申請程序繁複且規範極為嚴格，不僅地面不能釘任何物件，就連剩菜、剩水都不能留在現場，以免影響草皮生長。面對高規格限制，團隊壓力倍增，浩子則幽默表示：「歌劇院當我靠山，人生大概就這一次這麼高光了！」
雙線分頭籌備！海外遊子一聽「這道菜」淚崩
為了迎戰高難度挑戰，「辦桌台灣隊」分成兩支線進行準備。在前場籌備部分，總召隋棠與浩子忙得不可開交，除了挑選花藝布置，還得與咖啡廳討論辦桌現場飲品規劃。在親自拜訪華商、華僑、雪梨市議員、駐雪梨台北經濟文化辦事處等人發送邀請函的過程中，不少旅居澳洲多年的台灣人一聽到辦桌消息，立刻脫口而出：「我好想吃佛跳牆！」一句話道盡海外遊子的思鄉之情。
身為雪梨場總召的隋棠坦言，在小組會議過程中，焦慮、情緒與壓力曾一度同時湧上心頭，她個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。即便如此，她仍在深夜持續確認各項細節，而隋棠流利的英文能力，也在邀請當地居民及拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉時派上用場。
總舖師不刷卡！藍正龍開口催生「新菜色」
後場組則前往剛開幕不久、有南半球最大魚市場之稱的雪梨魚市場採購食材。琳瑯滿目的海鮮讓藍正龍、陳隨意與千千看得目不暇給，就連見多識廣的總舖師阿男師也忍不住驚呼魚種之多。由於試菜需要大量採購海鮮，阿男師全程帶著厚厚一疊現金採買，陳隨意忍不住笑虧：「總舖師不用信用卡！」
而在準備食材過程中也發生不少文化差異趣事，團隊發現澳洲販售的三杯雞用的雞肉大多不帶骨，全雞還必須事先去除雞頭。面對這個奇特的飲食習慣，藍正龍靈機一動，忍不住對總舖師開玩笑催生新菜色說：「不然你就做一個雞頭帶頭上！」逗得全場哈哈大笑，也稍微舒緩了海外挑戰的巨大壓力。
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