總被老公吼「妳不懂惦惦」！感情磨到稀薄如何過終生？中年想離婚做這3件事讓各自都安好
「我開口講話沒三個字，老公就當眾人的面吼：『妳不懂，惦惦啦！』，再不然就是潑冷水或是嘲諷。可是他對外人卻都是客客氣氣，還會跟人家討教，真是氣人。」
杜杜這樣說著她與先生的事，這劇本可能妳也不陌生，放眼身邊有這樣困擾的姐妹們並不少。
夫妻生活快30年，整體而言老公不是壞人，但長年被這樣對待，杜杜愈來愈心灰意冷，心想先生如果不改變，自己退休後還要這樣活下去，人生未免也太悲哀。
熟年離婚人數，10年已翻2倍
過去因為社會風氣或是經濟考量，熟齡姐妹對婚姻傾向能忍則忍，但是現在愈來愈多人不想這樣做了，熟年離婚就成為選項。根據主計處資料，2019年台灣離婚人口中，50歲以上佔15%，這數據是10年前的2倍。
以前說，少年夫妻老來伴，內政部資料顯示，2020年國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，從數字來看，50歲都還算在中年，離「老伴」尚有一段距離，第二人生、第三人生都閃亮亮地招手，如果另一半不想跟上，生活就變得勉強。
感情磨到稀薄，如何度過下半生
有一位姐妹談到，她思考退休規劃時，意識到要和感情磨到很稀薄的另一半再過20、30年，忍不住打個寒顫。
的確，退休前，夫妻相處時間被工作占據，生活有事可分心。但退休後，每日24小時可相處，這就是挑戰。
夫妻會走到離婚一途，一定有其脈絡。可是，常有人直到「被離婚」時，還不明究理，在台灣以男人居多。
日前有位名人公開宣布與妻仳離，當丈夫的他自述當太太提出離婚要求時，他「在驚訝中強自鎮定，努力了解原因」，而最終太太鐵了心「不想要再忍讓，要過自己新的生活」，兩人協議離婚。
如果可以留住留下，沒有人會想放下
婚姻生活旁人難以論斷，但是直到一方開口求去，尚在努力了解原因，不難想像期待有所改變的一方，長期在關係裡感受到的委屈、孤單之深。
如果可以留得住，離開絕對是女人最最最後的選項，這是我多年心理工作觀察到的現象。
「離婚會比現在好嗎？」，常聽不滿婚姻現況的人這樣問。
問這個問題，就如同問人家這支股票會漲嗎？如果確定它會漲，半夜借錢也要進場買下來，但現實就沒有這麼簡單。
離婚後的路是自己的，無須他人批評
有人會信誓旦旦保證離婚之後會有多逍遙自在，有人會警示一個人的老後有多麼淒涼。但是，妳一定要相信，這是妳的人生，旁人只是路人甲乙，旁人的態度再堅決，說得再言之鑿鑿，旁人的選擇是適合他們自己的，不是妳。
沒有人有辦法為妳下決定，確定過新生活就是妳最好的選項，唯一不用懷疑的是，要突破現有困境，總要付出代價。
突破困境第一步：不滿就要提出回應
突破困境第一步，當你有不滿時要提出回應。以杜杜為例，坐等先生對自己態度改變的機會，和去買樂透中頭彩相當，但杜杜要想一想，自己這樣委屈吞忍，是不是也助長了先生理所當然的態度，自己何以能接受這麼長一段時間？如果反擊會怎麼樣？
沒有冒險改變往前跨步，永遠不會知道得到的是什麼。不確定何去何從，那就先找專業的心理師聊聊，透過探索的過程，也許會有許多新發現。
第二步：決定分手，讓各自安好很重要
如果努力了，還是沒辦法再在一起，那就各自安好。
好聚好散需要智慧，最近歌手安溥（張懸）在演場會上無預警宣布與動畫導演丈夫離婚，她公開感謝前夫：「全華人世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事，除了感激、還是感激！」。她說，離婚後最想做的事情是染頭髮和心理諮商。
安溥坦然不迴避的態度，示範了什麼是好好分手。
當然，不是每個人都有辦法表現地這麼淡然，畢竟離開熟悉的生活，沿途不會總是風光明媚，很難料到幾時會出現暴風、烈陽或寒雪，做好事前準備，才能大幅降低不安、惶恐、焦慮。
第三步：不要賭氣「淨身出戶」
最好做好財務、醫療、生活的準備，現實生活對熟齡女人並沒有太友善，財務上該怎麼分就怎麼分，至少要支撐自己的離開後所用，保單變更要做好，不要賭氣而「淨身出戶」，那是年輕人的本錢。
如果有子女，盡量和和氣氣地當孩子們的父母，可是除此之外，要做好心理準備，就像股票賣掉後的漲跌，就是別人家的事情一樣，前夫前妻的幸福與否，都和自己無關，冠個「前」字，彼此就是最熟悉的陌生人。
不要因為對方是孩子的親人而想干預，或者離婚之後，回頭介入對方新婚，上演元配變小三的戲碼。
執子之手，白首偕老，很美好，如果沒有辦法再攜手走下去，不管如何一定要堅信，妳值得爭取自己想要的生活。
