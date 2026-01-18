總裁獅子心後記／袁頌安

▲嚴長壽

袁頌安

2025年12月我分別在台灣好報、芝加哥時報、梅花傳媒上刊出專欄文章《總裁獅子心的嚴長壽》，引起了很多讀者的共鳴，由此可見好人不寂寞，大家對長壽兄的生平頗感興趣，也很敬佩。他高中畢業即在美國運通公司從基層工作開始，28歲就升任為總經理。32歲榮任亞都麗緻飯店總裁。更為國家觀光事業出謀劃策，奔走呼號……因此被譽為「飯店與觀光教父」。他急流勇退，卸下亞都飯店總裁及後來亞都飯店董事長職務，成立「公益平台文化基金會」，他在偏遠的台東，投入偏鄉教育、地方發展……從事更有意義貢獻國家社會的公益和教育工作。他那無私的奉獻、勵志的人生，以及對台灣的關懷，更引起世人對他的景仰敬佩。

長壽兄的生平，他令人欽佩的公益生涯，在在令世人敬佩，所以有關他的報導非常多，包括我們這些自認對他有所瞭解好友的一些報導，在所難免也有一些不實之處。由於我們之間的交情，他就坦誠往來不吝指教。所以身為他的好友，我把我專欄文章刊出後，我倆之間往來的信函公布出來，把世間一些對他報導傳聞有誤之處，也趁機作一些改正。我專欄文章一刊出後，長壽兄隨即來函：「頌安兄午安，久未問候，承蒙您分享關於我的大作，實在是愧不敢當。吾兄記憶力驚人，文筆精湛，唯一不敢當的是對我溢美之詞。分享第一本書命名的小故事：我真實的生日是八月份，也就是獅子座，也因此出版社建議就用「總裁獅子心」。令人覺得這個名字有一點張揚，但是在出版社年輕人的強力推薦下，勉強接受。因為家父民國前九年生，習慣用農曆，也因此在身份證上家兄和我的生日都記載同一個6月15日，其實家兄長庚與我實際的農曆生日也差三天，所以我們也就常常兩兄弟一起過生日。時間過得真快，轉眼間我也即將邁向80之齡。所幸現在體力還勉強堪用，在花東辦學校、基金會、江賢二藝術園區，可以説是忙得不亦樂乎，但是生命卻是無比的豐足。吾兄將來有機會還歡迎您到台東一遊，竭誠歡迎闔家光臨。弟 長壽 敬上」。

我即覆函：「長壽兄：真是好久沒有聯絡了，料想 吾兄從事那麼有意義的公益工作，樂在其中，不知老之已至，真是已經到了山中無歲月的境界，定當福壽綿延，康健愉快，弟 是由衷的祝福！早想寫一篇對你慈善公益工作，對國人無私奉獻的拙文，怕自己無法表達一二，愧對故人。內人秀蘭也一再告誡，不要弄巧成拙表達不週，內容錯誤對不起摯友。如今鼓起勇氣終於成篇，惟自己感覺不夠週全，如有謬誤，尚祈 吾兄見諒。在上海定居工作的顧四爺建東校長大公子顧大剛兄，今天閲讀了拙文，特別來微信問候 長庚兄。弟也在此向 長庚兄、育虹嫂致候！日後盼望時常聯絡。弟 在台、芝二報及梅花傳媒，時作專欄之文，也是作野人獻曝之心，更有用以預防老人痴呆之意。經常傳上拙文，每每看到 吾兄「已讀」，以此作為致候，也是辦法！再聊 弟 頌安 拜上」。

《總裁獅子心的嚴長壽》文刊出後，諸多讀者紛紛反饋讀後感想。其中讀者王淑芳女士的來函，頗具代表性，我也刊出供大家參考：「袁大哥：謝謝您分享這篇深情又充滿歷史厚度的文章。您與嚴長壽先生多年來的交情與互動，每一段閱讀起來都令人動容，也讓我更深刻感到受到他那顆真正「獅子心」的胸襟。我也讀過《總裁獅子心》，對嚴先生始終懷抱深深敬重。他的文字裡有力量、有溫度，更有一種把自己奉獻給土地與人的責任感。幾年前他到洛杉磯演講時，我特別去聽了那一場，當時他談教育、談偏鄉、談公益，語氣沉穩，但是眼神堅定，那股心念至今仍讓我很感動。讀著大哥的回憶，無論是嚴先生對晚輩的鼓舞，對您家中長輩的事跡的關懷，在祕魯旅程中的真情往來，甚至在您七十大壽前趕到現場送上琉璃龍的那份心意，都讓人真切感受到他待人真誠的風範。這些故事比任何頭銜都更能說明，他為什麼能成為台灣最受尊敬的企業家、公益家與意見領袖。嚴先生的一生，讓人看到什麼是「做事務實 做人溫厚」。也提醒我們：知識影響力與地位，都可以更大的用在社會，用在下一代身上。他的公益平台，他對偏鄉教育的投入，他把所有版稅捐給黃達夫醫師基金會的那份胸懷，真的讓人由衷佩服。謝謝大哥讓我再一次透過您的文字，回想起自己閱讀與親身聆聽嚴先生時的感動。也謝謝您把這些珍貴的歷史、人情、文化傳承下來，讓我們後輩能夠一起學習與感恩」。

▲嚴長壽親贈其著作「總裁獅子心」予作者。

「惠林教育基金會」祕書長王啓忠，是我六十年前醒吾中學的學生，他看了《總裁獅子心的 嚴長壽》之後也來函： 「老師 師母 早安！看完總裁獅子心的嚴長壽，非常感動！也更加瞭解 總裁與老師交情深厚的淵源 。總裁確實是位了不起的英雄，就以 《總裁獅子心》這本大作，感動了無數的青少年，受到啓發激勵，因而改變一生，由此可見受到歡迎和喜愛的程度。總裁吃苦耐勞勤學上進，凡事充分準備，勇於創新突破和永不放棄的人格特質，這是我看過獅子心的評論 ，老師對於總裁描述更清楚完整，從總裁哥哥與建東校長過從甚密開始到劉紹唐先生的傳記文學，我們瞭解總裁夫婦到祕魯旅遊，老師師母親切招待，及回國述職互贈禮物。當老師70大壽，總裁雖忙仍親送刻有龍的琉璃工房作品做為壽禮，所以幾月前的8月4日總裁特別北上，參加「惠林教育基金會」王董事長家培 母親的告別式，看見總裁緊握老師的手，那份真誠的情誼，我們印象深刻。總裁年輕有為，是偉大的企業家領袖，為國為民努力不懈，退休後發願要繁榮翻轉台東，創立「公益平台文化基金會」，獲得許多上市公司大老闆全力支持，相信必能完成總裁理想與使命。其實在111年5月總裁受訪，老師特別讚賞獲總裁感謝並回覆告訴大家看最後一句，值此黃鐘毀、瓦釜鳴的當下一定要再接再厲，務必在有生之年做出一些正面的示範。非常感謝老師的分享！早安 啓忠 敬上」

最後把長壽兄再一次的來函刊出，作為本文的結束： 「謝謝您的分享。你們有幾個小小的錯誤，但是我當時看了也沒有去修正。因為對我來説都不重要，您是好朋友，就向您報告一下。我是應當時我美國運通在中山北路的辦公大樓的房東周志榮夫婦的力邀，協助他們創辦亞都飯店。所以我在籌備初期就做了重新的定位與整頓，才造就了後來的亞都飯店的成果。我真正離開職場，從事公益是2008年，得到癌症之前，因為我曾經擔任觀光協會會長，當時也是國際旅展的主任委員，並没有想到成立基金會，而是2009年在我開完刀，正好碰到台灣八八風災，於是在當年年底決定成立關於平台基金會。但是因為董事長不願意我完全祼退，所以就把董事長的位置讓給我，因此我擔任了兩任的虛位董事長。也就是我受他父母親百分之百的信賴，才得以利用飯店為平台做了許多國民外交，提升文化品質，贊助弱勢。現在我也用同樣的角色，不做後座駕駛，只主持董事會。

所幸一切都算圓滿，嚴格說起來，我的公益生命已經有17年的歷史，不能不説走過了一段非常豐富的人生，而且望向前方還有大片有待開拓的園地。以上報告🙏 頌安兄，我只是樂在其中！長壽 拜上」。

我的覆函： 「謝謝長壽兄告知吾兄從事公益活動的初衷及經過。吾兄真非常人也！在得知身體疾病之後，反而奮發從事更多的公益慈善，不由得令 弟聯想起《了凡四訓》這本書。袁了凡先生自述的經驗，他的慈善公益大志，讓他延年益壽，不正是 吾兄的經驗嗎？古之聖賢誠不我欺，吾兄公益慈善大志，根本就是今日的「嚴了凡先生」，實在令人敬佩！謝謝 吾兄屢告你的工作，立志公益生涯的的詳情，令 弟與有榮焉！有你這樣偉大人格的摯友，實在是 弟的榮幸！弟 頌安 再拜」。（照片作者提供）