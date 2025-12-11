總裁獅子心的嚴長壽／袁頌安

▲袁頌安最喜愛嚴長壽的第一本書《總裁獅子心》，借喻國民黨新任主席鄭麗文的「主席獅子心」！

袁頌安

嚴長壽的著作不少：《御風而上》、《我所看見的未來》、《做自己與別人生命中的天使》、《你可以不一樣》、《為土地種一個希望》……我最喜愛他1997底出版的第一本書：《總裁獅子心》。

長壽高中畢業就工作就業，他應該也有如中國國民黨新任主席鄭麗文的用心：一群溫良恭儉讓的羊群般的黨員，應該奮起成為團結合作的猛獅，同心協力不只能為小我自己，要為國為民，用智慧、有策略地奮鬥。鄭麗文柔中帶剛的性格，壁壘分明地大聲喊出「我是中國人」，堅決促進兩岸走向和統。她把民進黨、把國民黨內至今還依違兩可的侯友宜、盧秀燕等人都給比了下去。

廣告 廣告

長壽他也有同樣的襟懷，這位「總裁」，他確有「獅子心」，不但要自強自立，更要能為國家為社會做出貢獻。他一步一腳印，腳踏實地的實現為大我的理念。他送我的《總裁獅子心》這本書，特別親切地以他秀麗的楷書在扉頁上題了：「頌安兄嫂 謹以這本給年青人看的拙作 做為今年的新年致意 尚祈 賜正 弟嚴長壽拜上」（見上圖照片）。長壽還為了我頌勛二哥的長子，我的大侄兒以沛，剛剛在1998年由美國威斯康辛大學麥迪遜分校碩士畢業，獲得MBA學位，並獲得新職，也送贈他一本，由此可見他對年輕人鼓勵的「獅子心」。

長壽1947年6月15日出生於上海，他祖籍是浙江杭州。他的令兄嚴長庚先生，和我的老東家醒吾科技大學（前醒吾商專）顧建東老校長顧四爺是摯交。因此我們在台北也和長庚、長壽兄弟時相過從 ，我還請由長庚兄的介紹，拜訪《傳記文學》雜誌的發行人劉紹唐先生，提供家父國祥公，在家鄉鹽城蘇北地區創設漁民自衛大隊，後來追隨國民政府抗日，更改編為反共救國軍第二十八縱隊任司令，舟山撤退轉進到大陳島，追隨胡宗南將軍和共軍作殊死搏鬥⋯⋯各種資料。紹唐先生請由關國煊先生撰稿，刊登在民國83年8月號的《傳記文學》上，並且入編在《民國人物小傳》中。我們全家老少對長庚兄、紹唐發行人、國煊先生至為感激。

我在三十多年前還在我國駐祕魯代表處工作期間，長壽、陳育虹嫂伉儷到祕魯旅遊，我們夫婦專程陪同。他倆特地由歐洲帶來多種不同口味的起司，給我們品嚐，至今仍覺得口齒留香。他們二位對祕魯古印加文化興趣濃厚，我利用返台開會的機會，帶了有三千多年歷史的祕魯「契姆」Chimu文化的二件古陶送贈，一真品一仿製。長壽、育虹伉儷特別在他們陽明山豪宅，設晚餐款待。看了兩件陶器，我請他鑑別，長壽馬上指出真品，我還真佩服他品鑑精準的眼光。

▲袁頌安筆下的嚴長壽這位「總裁」，真正有一顆偉大的「獅子心」！

長壽待人真誠親切，還記得兩個兒子和家人，16年前在台北為我慶祝七十歲生日，那天他有重要約會，但是他還是特別先趕到壽宴的飯店，因為他知道我的生肖，送了一件琉璃工房的琉璃龍作為壽禮，我至今還珍藏紀念。

長壽高中畢業，就在美國運通公司基層工作，28歲就升任總經理。32歲榮任亞都麗緻飯店總裁，更為國家觀光事業出謀劃策，奔走呼號，被譽為「飯店與觀光教父」。他在2010年62歲卸下亞都飯店總裁職務，為飯店奉獻了三十多年，成為飯店史上的傳奇人物。他安排好了接班人，毅然自行退休，自我期許，要從事更有意義、貢獻國家社會的公益與教育工作。成立「公益平台文化基金會」，在偏遠的台東，投入偏鄉教育，地方的發展，無私貢獻他勵志人生和對台灣的關懷，大家對他異常的景仰，視他為國家重要意見領袖。

長壽不只是一位坐而言的理論家，他更是一位起而行的實踐家慈善家。他成立「公益平台文化基金會」，以台東為基地，以他廣濶的人脈從事他理想的公益事業。他在古稀之年仍然奔走呼籲認為公益可以不一樣，教育可以不一樣，以他的理念擴大複製。他看出如今人類文明的倒退，地球被人類摧殘破壞，所以他大聲疾呼，人類要切實反省，要重視我們賴以生存的地球，要以行動拯救地球…..，他非常喜歡閱讀，吸取經驗知識，他曾經説過劉紹唐先生發行的《傳記文學》，是他很年輕就非常喜愛的刊物，他在其中看到各色人等的人生經歷，對歷史文化的認知、討論，從中吸取知識。他認為如今 AI 的發展進步，對人類生活會發生翻天覆地的影響，但是人和人相互間的溫度、關懷，絕對不是 AI 可以取代的，我們對人間的關愛，大家應該各盡所能。

《總裁獅子心》這本書，是嚴長壽這位成功企業家、慈善家的珍貴心得總結。他道出待人接物，成就事業的真理。他不講高深的理論，但是特別有感染力，特別實用，實在是給年輕人人性化管理的指南，更是事業成功的典範，能促使年輕人夢想成真，是培養領袖人才的教科書。

還要特別提一下，《總裁獅子心》這本書，四刷的出版稅，長壽全部捐贈給「黃達夫醫學教育基金」。黃達夫醫師，放棄在美國崇高的醫學地位和工作，他許願把他畢生所學貢獻給台灣癌症病患。長壽為了支持黃醫師的理念，為台灣培育醫學人材，所以捐贈所有的版稅。由此可見長壽對台灣的關心，長期關懷人間疾苦的偉大胸懷，實在令人欽佩，這位「總裁」，真正有一顆偉大的「獅子心」！（照片作者提供）