總裁薛丕拱辭世享耆壽97歲 薛長興集團發聲明

薛長興集團的創辦人薛丕拱，今（30日）在宜蘭家中壽終，享耆壽97歲，目前仍為全球最大潛水衣製造商的薛長興，集團下午證實死訊並發出聲明。

集團在聲明中指出，表示總裁一生「走過清貧與艱難，也走過信念與盼望，留給眾人的，是堅毅、謙卑與祝福…總裁生於1930年，宜蘭縣羅東人，幼年家境清寒，宜蘭高中肄業後曾任職教師，後為分擔家計轉從商途，1968年創立薛長興工業，自雨衣雨鞋產業起家，憑藉勤奮踏實的精神與前瞻眼光，逐步奠定事業基礎，使薛長興集團成為全球第一水類運動衣著製造商」。

廣告 廣告

薛長興集團發的聲明 。（圖／薛長興集團提供）

而目前薛長興生產的潛水衣、潛水鞋、潛水衣系列產品，在全球市占率仍是至少有65％，堪稱第一，目前在4個國家建立8個生產基地，多年前薛丕拱已交棒給下一代，目前集團的董事長是兒子薛敏誠。

薛丕拱也沒忘持續回饋故鄉，前年捐7730萬元給宜蘭縣政府，在羅東運動公園蓋「薛長興全齡風雨樂活館」去年11月正式完工啟用，接著又捐4千萬給羅東鎮公所，在中山公園興建的「風雨樂活館」預計明年1月20日就要完工啟用，施工時常常來關心進度的他，如今看不到完工那一天，也令地方人士都深感遺憾。

延伸閱讀

可成科技回購！金額突破3億拋重訊 投資人信心重拾

董事會重要決議！遠雄建設計畫投資65億 開發六都、新竹

怡利電11.6億元收購統亞電子全數股權 跨足無人機