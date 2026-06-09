總裁選陷「抹黑」風暴 高市早苗：我絕不會做這種事

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日本首相高市早苗8日在首相官邸接受媒體採訪時，再度否認在自民黨總裁選舉期間涉及製作負面影片攻擊對手的指控，強調「誹謗或中傷其他候選人並非我的行事風格，我絕不會做這種事」，並否認曾委託第三方參與相關操作。 圖：翻攝自 X @jimin_koho

[Newtalk新聞] 對於傳言在自民黨總裁選舉期間曾委託網路公司製作負面影片攻擊對手的指控，日本首相高市早苗再度明確否認，強調「誹謗或中傷其他候選人並非我的行事風格，我絕不會做這種事」，並否認曾委託第三方參與相關操作。

據《共同社》報導，高市早苗同時指出，在今年眾議院選舉期間也未曾製作類似影片，並表示「更不可能委託第三方代為製作」。她進一步強調，相關指控對象包括其本人、事務所及支持的國會議員皆未涉入，並稱與被指涉的IT公司負責人「素未謀面」，未曾交換名片或實際接觸。

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爭議源於共同社7日報導指出，一名IT公司男性負責人證稱，曾在與高市早苗秘書協商後製作攻擊對手的影片。對此，高市方面予以全面否認，並否認與相關人士有任何直接或間接聯繫。

自民黨幹事長鈴木俊一表示，目前無意針對眾議院選舉相關指控展開調查，也認為沒有必要以知情人士身分傳喚首相秘書赴國會說明。

在野黨則要求進一步釐清真相。中道改革聯合黨黨魁小川淳也批評，相關說明「可信度愈來愈令人質疑」，並主張應考慮傳喚相關秘書至國會說明。國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，若指控屬實，應追究政治責任；立憲民主黨黨魁水岡俊一也表態將在國會追查責任。

公明黨幹事長谷合正明指出，自民黨總裁選舉雖不適用《公職選舉法》，但實質上等同決定首相人選，維持公平與公正仍極為重要。參政黨黨魁神谷宗幣則批評，不應透過造假或抹黑手段進行政治競爭。

日本共產黨書記局長小池晃則呼籲，既然已有相關證詞出現，首相有責任對外做出更完整說明。

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