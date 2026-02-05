總規模破1,600億創高！資金搶進主動式台股ETF 5檔規模達百億元

去年起陸續問世的主動式台股ETF，儼然成了投資人新寵以及掀起投資熱度。迄今檔數來到 11 檔，規模也領先台股ETF創高突破 1,600 億大關，來到 1,604.23 億元新台幣。 ETF示意圖

[Newtalk新聞] 去年起陸續問世的主動式台股ETF，儼然成了投資人新寵以及掀起投資熱度。迄今檔數來到 11 檔，規模也創新高突破 1,600 億大關，來到 1,604.23 億元新台幣。

攤開來看，規模達「百億級」的共有 5 檔，分別為主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50（00991A）、主動安聯台灣（00993A）。

其中，去年五月底成立的 00981A，迄今規模達 557.58 億，為台股首檔登「500 億元」俱樂部的主動式ETF；同月成立的 00982A 規模也有 280.55 億元，正朝「300 億元」關卡邁進；而去年 12 月 18 日才掛牌的 00991A，不到兩個月規模已達 219.01 億元，足以顯見，這波資金搶進主動式的熱絡。

相較於被動式追蹤數，主動式ETF自由選股的優勢，經理人團隊可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整持股以降低投組波動，並繳出超越台股市場平均報酬的績效。

對於台股近期盤勢遭遇震盪，主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易強調，隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，中長線持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及 AI 應用相關提高生產力族群。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

