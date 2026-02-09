總覺得世界不公平？停止抱怨才是翻轉人生的開始

【健康醫療網／編輯部整理】常常聽見有人說：「世界太不公平了，為什麼我不能像她那麼瘦，為什麼我不能像他那麼帥，為什麼他面試的那道試題那麼簡單，為什麼他遇見的都是好人？為什麼他是富貴人家的翩翩公子，而我是普通百姓家的自卑少年？」

當不公平的現象激怒了你，當你四處高喊「我需要公平」時，請先問問自己，如果占便宜的是你，你會抱怨自己占便宜了嗎？

抱怨不公平 其實是在怨自己沒得到更多

換句話說，你要的公平，只是在怨悔自己沒能得到而已，只是希望得到的比付出的更多一點罷了。誠如韓寒說的那樣：「痛苦來臨時不要總問：『為什麼偏偏是我？』因為快樂降臨時，你可沒有問過這個問題。」

事實上，從出生開始，每個人都會面對各種各樣的不公平。人的一生，就是用盡自己的全部努力，將這本來傾斜的世界慢慢校正的過程。

條件不足時只有兩條路：改變自己或學會自嘲

自身條件不夠好，要不努力改變自己，要不就學會自我解嘲，有的人偏要跑到「高富帥」、「白富美」的面前叫囂：「有錢你就了不起嗎？」、「長得好看又怎麼啦？」、「你這種人不懂生活的艱難！」

窮和醜不可怕，可怕的是倚窮賣窮，倚醜賣醜；活得艱難不可怕，可怕的是活得難看，還想讓別人也一樣活得難看。

最難看的不是困境 而是把怨氣丟向別人

不公平的怨念會毀了你。首先，它會用「不平衡」的心態阻礙你思考，並且為你準備好一個不用付出全部努力卻能心安理得的理由。

然後，它會一步步把你帶進懶惰的深淵裡，再給予你抨擊社會、權貴的樂趣，讓你失去自省的能力。最後，你便陷入了自怨自艾和自憐自哀的惡性循環之中。

它還讓你覺得「任何付出都是浪費」。這股怨念變成了蒙眼布，讓你在機會面前、在運氣面前無動於衷，只會抱怨道：「瞧瞧，多麼不公平的世界！」

與其咒罵世界 不如先讓自己強大

所以，你要趁早停止對「不公平」的抱怨，腳踏實地地讓自己強大起來。否則的話，生活會鋒利得像一把刀，當它砍過來時，你如果還沒準備好堅硬的鎧甲，就等著被劈成兩半吧。

當你不夠強時，你發的一切飆和牢騷，你落的任何眼淚和汗水，在別人看來都只是個笑話。

本文來源：《為什麼我總是在躺平和努力之間仰臥起坐》，高寶書版

