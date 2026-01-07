總覺生病跑門診 男慮病症上身

醫師陳家駒表示，慮病症患者對身體任何症狀都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病。 （書田診所提供，中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

一名50男子近年來經常疑心自己身體有問題，只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸等就跑門診，卻一直沒檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環。直至身心科診斷為「慮病症」合併恐慌失眠。

該男子經多次會談，找出引起慮病、恐慌、失眠的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，讓情緒穩定可控；配合藥物改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀，四處就醫頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，慮病症患者對於身體的任何症狀都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病；當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查，越看越焦慮恐慌的循環，屬於心因性的身體疾病。

在治療上，會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。接著透過多次的會談找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓；同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

此外，也要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時及時接上醫療協助。另外，很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信以免情況擴大失控。