總認為自己「不夠好」？心理師：接受狀態不好，不必時刻追求完美

每個人都有狀態不好的時候，這反映了內心的壓力、挫折、自我懷疑或壓抑的情緒。資深心理諮商師李國翠於《我不過被動的人生》一書中，探討被動行為背後的心理原因，幫助讀者正視需求與自我關注，學會保護與照顧自己，與受傷的內在小孩和解，找回人生的主動權。以下為原書摘文：







總是「狀態不好」的人



認識的朋友中有那麼幾個人，他們總是憂心忡忡，狀態很糟：晚上經常失眠，白天起不來，一整天都沒什麼精神，上班也無心做事，晚上回到家，身體格外疲憊，卻遲遲睡不著。身體總是處於精力不充沛、精神不集中的狀態，無法全心全意地去做一件事，這讓他們感覺很糟糕。

廣告 廣告

感覺自己的身體總是不聽使喚，自己的狀態很失控，所以既焦慮又憂鬱，這種感受糟透了。這種狀態跟拖延症的表現有點像，但又不同，區別在於這類人格外關注自己的狀態，並且是長期關注，他們陷入跟自己的狀態的搏鬥中，持續的時間很長，一般都有很多年的搏鬥經歷。

這類人的邏輯似乎是：外界的那些問題，只要控制住了自己的狀態，處在一個良好的狀態裡，那麼一切都會迎刃而解。而現在狀態不好，所以沒辦法處理外界的問題。在這樣的邏輯裡，狀態似乎成了一個中間變數，或者是推卸責任的變數。一切的問題都是因為「我狀態不好」引起的。那麼，被他們死死盯住的「狀態不好」到底是什麼東西呢？





為何要控制狀態？



1.「狀態不好」是過度執著完美

自己有一個朋友，他一當眾發言就會緊張顫抖，說話結巴，嚴重時會冒冷汗。他很討厭自己這樣的狀態，覺得非常沒出息，時常為自己不能坦然自如地發言而感到羞愧。

他總是暢想自己在發言時可以坦然自若、語出驚人，大家都用滿意的眼光看著他，然後為他鼓掌。但這麼多年來，他卻從未達到過這種狀態，他對自己失望至極，甚至有些討厭自己，看不起自己，覺得自己是很差勁的人。

可是他從未認認真真地對自己進行過剖析，也從來沒有研究過為什麼一到演講或發言的時候就會容易緊張，導致結巴，然後頻繁出錯。他真實的狀態和他想像中自己應該保持的狀態差得很遠。如果用「我應該這樣，但是我沒有，所以我很差」這種思維方式來看待問題，我們就會發現，問題根本解決不了。

這個朋友這麼多年來一直使用自我攻擊、拒絕接納自己甚至厭惡自己的方式來看待問題，很明顯是不對的。狀態不好只是一種外在的表現，我們要了解狀態不好的原因，了解引起緊張結巴的根本原因，才有可能解決問題。只是一味地對自己提要求，不接納自己的真實狀態，甚至是強迫自己去符合自己想像中的樣子，其實這些都只是在做無用功。

執著於想像，執著於現實必須符合想像，是在追求一種嬰兒般的全能自戀狀態。所以，不管他們遇到什麼問題，比如人際問題、工作難題⋯⋯最終他們都會回到「狀態不好」這個煩惱點上。









2. 希望用「控制狀態」來應對困難

我認識的朋友家中有這樣一個小孩，他的父母關係不是很好，總是吵架，而且到了離婚的邊緣。這個孩子長期處在父母爭吵的處境中，內心非常焦慮、害怕，害怕哪天自己的家分裂了，父母離婚，自己成為沒人要的小孩。

但是他內心的這些恐懼、害怕，沒辦法跟別人傾訴，他的父母每天陷在痛苦的婚姻裡，無暇關注他，更不可能理解他。小小的他無法化解內心的壓力和恐懼，因此他把所有的希望都寄託在學習上，他認為這是唯一能夠挽救他們家的方式。

只有自己好好學習，並且考出好成績，父母的關係才會緩和一點，他們的注意力才不會放在爭吵上，對他的關注也會多一些，家裡也不會那麼冷清和混亂，而考出好成績也可以讓他不那麼焦慮，似乎對未來有了一些掌控感。

考出好成績成了他依賴的一根救命稻草，因為太急切於考出好成績，所以他特別關注自己的學習狀態，久而久之，就成了對自己狀態的高度關注者。此後，他變成了神經兮兮的人，整天關注自己的狀態，跟自己的狀態搏鬥、糾纏。實際上，這是他把外界的衝突、不安、動盪內化為自己內心衝突的表現。

因為無法控制外界糟糕的環境，沒有任何人可以依賴，處在恐懼中的他只能依賴自己的「狀態」來給自己安全感。「控制狀態」成了一把萬能鑰匙。

在「控制狀態」的背後蜷縮著一個恐懼、害怕的小孩，他在努力地掙扎。面對生活中的困難、挫敗時，他沒有學會其他的應對方式，唯一學會的就是控制自己的狀態，而到現在這已經變成了無效的策略。

這當然是無效的，他需要做出改變，一是面對挫折與失敗時重建安全感；二是嘗試去面對困難，掌握真正解決困難的有效方式。

3. 「控制狀態」是無法接納自己

「控制狀態」隱含的意思是希望自己是全能的、完美的、符合自己想像的、不應該有不好的部分。這意味著一個人最初在建立關係時是失敗的，因為沒有建立依賴的關係，一個人會退回自己的全能自戀中，用自己的全能自戀來安慰自己。

建立關係的失敗在於外界沒有一個關係可以容納他的不完美、脆弱、不夠好，可以給他安全感，告訴他這樣沒有問題；告訴他不需要完美，他可以脆弱；告訴他不夠好是很正常的，他依然值得被愛、被接納、被鼓勵。

這種關係的容納性，可以令一個人不會因為自己的不夠好而感到不安，他可以坦然自若、氣定神閒地活著，有基本的安全感和信任感，並且信任自己的力量，信任自己是美好的，而不是醜陋的。但是很多人在早期的關係中經歷的並不是被接納、被包容，而是拒絕、冷漠和忽視。

一個孩子，如果找不到東西可以依賴，或者所有尋求依賴的努力都遭遇了挫敗，最終只能依賴自己頭腦中的想像。因為不夠好的一面沒有得到接納和撫慰，他在內心深處深深地覺得自己是不夠好的，只有自己變得完美了才能跟人建立關係，只有自己完美了別人才可能接納他、喜歡他。不夠完美讓他感到羞恥，他對關係的理解是扭曲的，他渴望被愛、被接納、被重視。但是他認為，要獲得這一切，他必須做到跟他想像的一樣完美。

所以他做事的動機是為了證明自己是好的、有能力的、值得被愛的。他的內心充滿了恐懼和不安，一旦遇到挫折，他便沒有力量去應對。因為首先「自我證明」可能被打碎了，他發現自己並不是想像中的那樣全能。而這意味著一切的努力都沒有了希望，活著徹底失去了動力。

這種扭曲的觀念是導致這類人狀態不好的根源：自己並不如想像中那樣完美，自己那脆弱、無能、無力的一面，會讓他們徹底喪失安全感和力量感。因為一直以來，他們獲得安全感和力量感的方式就是相信自己是全能的，自己很完美，所以才有力量。而不是依賴關係：你不需要完美，我就很愛你。他們應該明白一個道理：世上根本就不存在完美的人。

所以「狀態不好」是一個人孤獨的頭腦遊戲。一個人深陷在這種自己不夠好的自責、恐懼和羞恥不安裡，他以為只有自己變得完美才會獲得愛，並且努力使自己變得完美，以減少在獲得愛的路途中遭遇的失敗與掙扎。那動力是頑強的，那努力是心酸又讓人心疼的，那自責、自我攻擊是讓人不忍直視的。

（本文摘自／我不過被動的人生：沒有主見、害怕衝突、缺乏安全感……看見內心未被療癒的傷口，重新理解自己的需求，找回生活的熱情與動力／高寶書版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

人生一帆風順其實沒有比較好？哲學家揭真相：小心有毒的「快車道」

隨便、都可以、沒意見⋯為什麼你不敢有主見？心理師揭密「1原因」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為總認為自己「不夠好」？心理師：接受狀態不好，不必時刻追求完美