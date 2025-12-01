總談判代表楊珍妮：台美關稅「再往下且不疊加」機率非常高 談判未含替美訓練勞工

立法院1日邀請行政院經貿辦、經濟部與國發會等單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告並備質詢。（圖片來源／國會頻道）

立法院經濟委員會今（1）日邀請經濟部、國發會與行政院經貿談判辦公室等單位專案報告並備詢。經濟部長龔明鑫在會中表示，台美關稅談判已到最後階段，對「對等關稅稅率往下調降」以及「不疊加原最惠國待遇（MFN）稅率」等目標有信心，並強調政府將在維護產業利益前提下爭取最大空間。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也指出，談判已歷經5輪實體談判與多次線上磋商，若雙方達成初步共識，應會有第6次實體談判，並「努力看看今年底是否能達成」，並在質詢中表示，爭取到台美關稅「往下調且不疊加」之機率「非常高」，有信心能夠爭取到，以15％當作目標。

談判目標鎖定「降稅、不疊加」，232條款優惠也列重點

根據經貿談判辦公室說明，自今年4月初美國宣布對等關稅後，由行政院副院長鄭麗君領軍、結合多部會與國安會的談判團隊，已與美國貿易代表署與商務部就促進貿易平衡、供應鏈合作等議題展開磋商，並在第5輪（9月底、10月初）後持續進行文書往來。

楊珍妮在立院答詢時坦言，232條款牽涉供應鏈議題複雜，但「稅率往下調降」與「不疊加」都是談判團隊目標，並以15%為目標。

此外，談判結果後續仍須面對國會審議。楊珍妮說，談判團隊在首次實體磋商即向美方說明台灣有「國會保留」機制，若未來達成協議，政府會向國會與社會完整說明並送交審議；龔明鑫也在立院表示，談判團隊答應的條件必須能讓國會接受並通過，才有可行性。

強調以「台灣模式」對美投資，替美訓練勞工未在談判條件中

關於外界關切談判是否涉及對美投資承諾，龔明鑫在立院指出，「台灣模式」不同於日韓以「拿一筆錢」投資、再與美方分配利益的做法，而是透過台美行政部門溝通，協助企業貼近客戶、結合市場，爭取更有利的投資環境與條件。

經貿辦書面報告將「台灣模式」整理為三大重點：投資由企業依國際布局自主規劃；政府以信用保證機制支持金融機構提供赴美金融支持；並透過台美政府間（G2G）合作降低投資成本與風險，協助美國產業聚落形成，包括土地、水電等基礎建設、簽證與法規環境等面向。

在談判議題架構上，經貿辦指出目前聚焦五大面向：關稅與非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全與商業機會，非關稅議題涵蓋美規車准入、農產品標準、輸入許可等。

其中商業機會部分，提及擴大對美採購黃豆、玉米、小麥，以及國營事業規劃增加採購美國石油與天然氣等方向。

至於外界傳聞以「協助訓練美國勞工」換取降關稅，龔明鑫明確表示，據他了解，「不在談判條件之中」；楊珍妮也指出，在投資美國「台灣模式」中協助業者赴美建立科學園區，爭取較好投資條件，但並未提及要幫忙訓練勞工，並否認外媒揣測的巨額投資數字（4,000萬美元），也拒絕回答投資金額區間。

影響評估：20%暫時性關稅使衝擊「減半」，但三產業壓力仍大

面對「20%暫時性對等關稅」的影響，經濟部書面報告指出，相較原始32%稅率，目前適用20%暫時性稅率，在排除關稅豁免清單及232項目下，智庫估算對出口、產值、GDP與就業的影響可減緩約五成。

若以「20%+MFN」計算，對美出口影響區間由-5.75%至-7.5%縮小為-2.68%至-3.8%；GDP影響由-0.3%至-0.78%縮小為-0.1%至-0.36%；工業就業需求人口影響則由-3.6萬人縮小至-1.3萬至-1.8萬人。

不過，國發會也提醒，部分傳產仍承壓。國發會盤點，受「20%暫時性稅率再加上MFN」影響較大的產業主要是工具機、機械、汽車零組件等，原因在於日、韓、歐盟等競爭對手國稅率享有15%較優惠關稅。

但在出口結構上，今年1至10月台灣對美出口前30大工業產品占比82.7%，其中屬「對等關稅豁免清單」的出口額約1156億美元、占對美出口總額約76.2%，使整體受20%暫時性稅率影響相對有限。

