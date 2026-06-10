總質詢結束趴趴走 蔣萬安先同台張麗善、再挺許淑華

台北市長蔣萬安今(10)天早上出席「長者關懷行動記者會」。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天完成台北市議會本會期的市政總質詢後，今(10)天下午將與雲林縣長張麗善一起行銷雲林，接著再與南投縣長許淑華一起行銷巧克力節，被外界解讀為拉抬藍營縣市，蔣萬安表示，北市在市政層面持續跟各個縣市都有互動交流，相互借鏡學習。

蔣萬安今天下午將與張麗善同台，推廣來自雲林的優質肉品與農特產品，透過產地直送模式，將新鮮、安全且高品質的在地食材帶進台北市民的餐桌；12日預計與許淑華一起行銷巧克力節。蔣萬安表示，台北市在市政層面一直跟各個縣市都有很多的互動跟交流，日前也去雲林參訪，包括當時推營養午餐免費，生生喝鮮奶去拜訪酪農。這次張麗善到台北推銷雲林在地的優質農產品，很願意持續交流。

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蔣萬安表示，日前收到南投縣政府邀請到南投推銷他們的巧克力節，他一樣會持續地來進行跟各縣市的交流、相互的借鏡學習。

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