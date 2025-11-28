總質詢結束！卓榮泰盼兩院共同合作：把不可能解決的差異擺在一邊

即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰今（28）日率領閣員前往立法院備詢，也是本會期施政報告並備詢落幕的日子；卓榮泰特別向立法院喊話，兩院共同合作才是國人最大的要求，更期待基於國家一體，以及中央地方合作理念下，找出一條全國國人樂於看到的，讓大家在最不同的差異中，尋求最高的共識，把不可能解決差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待、建設國家發展未來的重要道路。

卓榮泰上台表示，向各立委在質詢當中給予行政院指教與建議，政院答詢不周的地方和不及答覆的部分，將會用書面以及各種方式對委員的垂詢做更清楚的說明，也謝謝所有大院內的會務人員期間的辛苦。

話鋒一轉，卓榮泰提到，自己每次要上備詢台時，都會向大會主席的立法院長韓國瑜或副院長江啟臣，深深一鞠躬，這敬禮一方面是憲法57條、增修條文第3條的「行政院向立法院負責」，而行政院充分扮演憲政機關必要的角色，因此深深一鞠躬代表這樣的意義。

不過，卓榮泰也說對他而言，更大的意識是每次鞠躬代表，希望有一個重新合作的開始；記得今年8月時有說過，必須調整行政院的施政順序、調整財政支出結構、調整兩院的互動關係，而行政院則一一在做。

因此，卓榮泰認為，每次站在備詢台代表政院或他個人也好，總是希望開啟合作模式以及兩院基於憲政正常運作的模式，這代表自己的誠意與期待。

同時，卓榮泰也回憶，今年9月30日在施政報告中曾說過，希望未來重建3項重大工程；一是在後關稅時代全國產業界對於全球產業布局的重建、第二則是基於發生很多風災，要全面對於災區復原地的重建、第三也是最重要的是重建社會信任，其中包括行政、立法兩院互相信任。

「遺憾的是，前兩項的重建依序進行，最後一項的重建到現在，我認為個人努力還是不夠，兩院之間還是存在很多差異」，卓榮泰分析差異包含，第一，基於國家未來不同立場的差異、第二，對於國家安全不同思考的差異、第三，對於國家財政不同角度的差異。

對此，卓榮泰問：「能不能把這些差異取得最大公約數？讓國人看到行政、立法兩院是可以經過協商完成人民交付我們的任務；是經過合作改變目前的現狀」；他喊話，如果可以這樣做的話，自己代表行政院站在備詢台前答覆時，就會認為是大家共同為國家未來尋找可循的方向。

他更喊話，共同合作才是國人最大的要求，「沒有國，哪有家？沒有國，哪有黨？沒有國，哪有個人？我願意也期待一起以國家、家、每個國人為念，基於國家一體，以及中央地方合作理念下，找出一條全國國人樂於看到的；讓我們在最不同的差異中，尋求最高的共識，把不可能解決差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待、建設國家發展未來的重要道路」。

