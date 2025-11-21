總質詢聚焦市政八大議題 桃議員劉勝全籲市府改善缺口回應區域發展需求





桃園市議會第三屆第六次定期會21日進行市政總質詢，桃園市議員劉勝全針對新行政園區、桃林鐵路延伸、校園建設、A10車站專區、勞動部病假權修法、兒童醫療量能，以及航空城污水與市立醫院等多項重大市政議題提出質詢與建議，盼市府加速改善市政缺口、回應區域發展需求。

劉勝全首先關注蘆竹新行政園區進度指出，目前有9個單位規劃進駐，但停車位配置仍顯不足，要求市府增加一般及電動車位。他並質疑內部空間配置不均，例如交通隊編列 308 坪、南崁市民活動中心僅 150 坪，建議市府重新檢視分配是否合理，並在工程發包前妥善規劃公所臨時辦公地點。



廣告 廣告

桃議員劉勝全於議事堂進行總質詢。





對此，市府工務局長汪在宙表示，市府於今（114）年7月底啟動新行政園區新建工程，並同時於11月初公開上網發包PCM，預計12月底決標。此外，工務局也會先行承擔並進行各項前置作業的整合與彙總。民政局長劉思遠補充，關於臨時辦公廳舍規劃，將同步評估與本府相關機關或其他單位合作，尋找合適的臨時辦公場地，確保區公所為民服務不中斷。

在地方觀光建設部分，劉勝全提到「桃林鐵路第六期」（桃林山海地景輕旅營造計畫）經費由原訂 8,750 萬刪減至 4,800 萬，恐導致設施縮水。他強調，桃林鐵路剩最後 1 里路即可串聯到濱海，希望市府協助補足經費，完整打造自行車道、街燈、公廁等基礎設施，保留區域歷史脈絡。

針對桃林鐵路第六期，桃議員劉勝全質詢副市長蘇俊賓。





針對桃林鐵路六期規劃，副市長蘇俊賓表示，市府已進行相關推演，並會持續向中央爭取經費。後續若經費不足，將以市府預算分年編列方式因應。觀旅局長陳靜芳補充，因實際執行規模較原先提報中央的計畫縮減，市府已調整計畫，將優先完成最重要的自行車廊帶，包括休憩節點與公廁等設施，目標是將桃林五期端點串接至台61線並經過涵洞，再銜接至環島1-1號線，完善尾端段落，完成桃林鐵路最後一公里的連接。

劉勝全也提出大竹國小用地取得及未來是否規劃擴建；五福國小用地經 40 年停滯後終於重啟整體開發，但面臨少子化挑戰，劉勝全認為應超前部署，規劃更多元用途。此外，他再度要求改善光明國小缺乏室內活動中心的問題，建議於籃球場加設天幕作為雨備空間。

針對桃林鐵路第六期，桃議員劉勝全質詢觀旅局長陳靜芳。





教育局長劉仲成表示，大竹國小預計擴大的土地原規劃約0.65公頃，目前已取得0.62公頃，預計可於明（115）年中全部取得並將增建32間教室，且將公幼設施等相關空間一併納入規劃。五福國小市府地政局目前正進行的重劃工程，預計在115至116年間完成，如117年順利取得土地且有學生就讀需求，將提前一年成立籌備處，同時將持續觀察周邊學生人數，依就讀需求進行相關規劃。

針對捷運A10車站專區，劉勝全關切何時召開會議、招商是否如期推進，並建議活化站前橋下空間，可設置共融式遊戲場、綠美化或公廁，提升生活品質。捷工局長劉慶豐表示，市府已召開招商說明會，並預計於12月上網公告招商，且目前也依實際需求調整配置，並已拜訪多家業者，皆表示有興趣來投標。

針對大竹和五福國小議題，桃議員劉勝全質詢教育局長劉仲成。

在勞動權益方面，他引用近期長榮空服員抱病出勤離世的憾事，要求市府檢視職場風險、落實工時限制、強化高風險行業管理，並調查企業「不敢請病假」的文化是否存在，落實勞動部保障病假權的新措施。勞動局長李賢祥表示，目前勞動部預計修訂勞工請假規則並進行相關解釋，市府除待中央進一步的指示外，也會主動著手準備相關規劃，若雇主未依循規定辦理，將依法裁處。

兒童醫療部分，劉勝全肯定桃園幼兒專責醫師制度布建率達 100%，但指出台北市即將成立婦幼專責醫院，提供一條龍照護，建議桃園應比照推動。他也提到台北市提供急診、住院及諮詢等兒童醫療補助，盼市府研議跟進。社會局長陳寶民表示，市府目前針對中低收入戶，編列逾1700萬之弱勢兒童醫療補助，保障弱勢兒童的就醫需求。

針對捷運A10站議題，桃議員劉勝全質詢捷工局長劉慶豐。





關於大型建設，他也詢問航空城污水廠與管線工程落後原因，並要求市府提出明確建置時程。在醫療量能方面，他關切桃園市立醫院未來分院規劃、清大醫院招商流標後是否考慮改為市立醫院，以及中大與市府簽署 MOU 的後續進度。

劉勝全強調，蘆竹、桃園正處快速成長階段，市府必須正視區域迫切需求，盡速完成基礎建設與醫療、教育等公共服務布建，讓市民享有更安全便利的生活環境。

更多新聞推薦

● 14年邊境檢驗27多萬批0不合格率 食藥署：即起解除日福島等5縣食品進口管制