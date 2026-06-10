總質詢一結束「最強母雞」頻與藍首長合體 蔣萬安回應了

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[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市議會總質詢甫於昨日落幕，台北市長蔣萬安今（10）日下午與雲林縣長張麗善同台推廣「雲林良品」，本週也將南下出席南投巧克力節活動。蔣萬安近期頻繁與國民黨執政縣市首長合體，已被視為年底選戰藍營最強「母雞」之一。對此，蔣萬安表示，北市府一直以來都與各縣市保持密切互動，在市政層面有許多交流合作機會；他也會持續透過縣市各種交流機會，相互借鏡學習。

蔣萬安表示，不只是雲林，南投也是，收到邀請參與巧克力節活動，他都會持續透過縣市各種交流機會，相互借鏡學習。（圖／鄧宇婷攝）

蔣萬安上午前往大龍老人住宅，出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，會前接受媒體聯訪時，被問及近日頻頻與藍營執政縣市首長同框，外界關心是否已開始為年底縣市長選舉暖身。對此，蔣萬安回應表示，台北市政府一直以來都與各縣市保持密切互動，在市政層面有許多交流合作機會。

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蔣萬安提到，自己日前曾前往雲林參訪，包括推營養午餐免費政策、生生喝鮮奶拜訪酪農，此次則是由張麗善北上推廣雲林優質農特產品，市府也都願意持續做。他表示，不只是雲林，南投也是，收到邀請參與巧克力節活動，他都會持續透過縣市各種交流機會，相互借鏡學習。

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