總身價破兆的飯局又來了！黃仁勳傳本月來台 北士科全球總部簽約成焦點
[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出在本月月底將現身台灣！據外媒報導指出，黃仁勳不僅要和員工在尾牙派對狂歡，更有意邀請台積電、鴻海等科技巨頭，再度重現身價破表的兆元晚宴。此行除鞏固產能外，更傳出將正式簽下位於北士科的海外總部合約，讓台灣在全球人工智慧版圖的戰略地位更加穩固。
外媒《Wccftech》報導指出，黃仁勳在結束美國消費性電子展的緊湊行程後，隨即將重心移往台灣。此行最引發市場關注的，莫過於他打算重新號召關鍵供應鏈領袖，包括台積電、鴻海、廣達及緯創等公司龍頭，舉辦一場專屬於台灣AI業者的兆元級聚餐。
此外，北市府正引頸期盼的「星群」計畫也有望在本次行程中塵埃落定。市場預料黃仁勳將趁著參與公司尾牙的空檔，與北市府完成北士科「星群」(Constellation)計畫的簽約流程。這座據點將成為輝達在美國本土以外所設立的第一座全球性總部，象徵台灣在全球科技版圖中的核心地位。
外媒報導進一步指出，由於輝達產品高度仰賴供應鏈各個環節的精確配合，黃仁勳一向致力於加深與台廠的鏈結。目前台灣供應商正處於Blackwell Ultra量產的衝刺階段，同時也正積極轉向開發下一代的Rubin產品線。黃仁勳此時親自坐鎮台灣，就是為了確保這些精密環節能準時到位，讓輝達能在競爭激烈的人工智慧領域保持領先地位。
報導最後總結提到，台灣在人工智慧產業鏈中掌握了極大能量，已成為輝達業務運作中無法取代的關鍵。對於這家目前全球市值首屈一指的科技巨擘來說，黃仁勳將台灣視為最重要的地區之一，這也正是台積電等本土供應商對輝達未來獲利與發展至關重要的主因。
