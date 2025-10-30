總部選址敲定！ 輝達市值飆破五兆1／開箱輝達展區！機器狗趴趴走 無人車光達360度穿透屏障

輝達明確表示，海外總部就會在北士科T17、T18，接下來市府會盡快啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。黃仁勳在GTC大會的演講一結束，公司股價狂飆，市值更一舉衝破五兆美元，如今黃仁勳是妥妥的「5兆男」，而這次演講，他提到未來人型機器人將大舉導入AI工廠，同時輝達也要進軍無人車產業，這些最新科技，今（30日）在展場也一併亮相，現場甚至排出一整列台廠的最新機櫃，也是輝達向外界宣示，台灣供應鏈夥伴的重要地位。

機器狗展場四處趴趴走，還有人形機器人擊掌打招呼，走進輝達GTC展區，宛如置身科幻電影場景。這隻機器狗裝的是輝達晶片大腦，不用提前給模型訓練，丟到哪都能適應環境，能在工地、礦坑，甚至工廠車間扮演最佳巡邏檢測員。輝達展區員工：「你不用給它地圖，這就是最棒的地方，你只要按一下播放，它就自己幫你做地圖，按播放、按開始，然後那台機器人就會一直、一直進行3D掃描，把所有地方、所有東西都建成地圖，直到你告訴它停下來為止。」

一旁還有黃仁勳點名的最大電子消費市場黑馬人型機器人，從手臂到指尖精細動作，未來將大規模出現在智慧製造工廠，還有輝達宣布跟鴻海UBER等合作，打造最大LEVEL4自駕車生態，這裡也看的到。輝達展區員工：「整個感測器組，就是主要的那一組感測器，那個雷射、雷達，那些攝影機都是在台灣組裝的。」車身5個光達、3顆雷達，加上15個攝影鏡頭，整組都靠台灣組裝，聯結車內平板傳回影像，360度環景0死角，穿透實體路障。輝達展區員工：「車子的主要的眼睛就是光達，就是上面那個大東西，它能夠讓車子看見300公尺遠，而且它是車子主要的眼睛，能幫助車子進行導航、定位，以及預測要往哪裡走。」

展區更大量點是這一排滿滿的GB300機櫃，仔細看，上面LOGO從華碩、鴻海、技嘉到英業達 緯創，重要台廠夥伴一個也沒缺席，從最新科技到投資合作，整場GTC大會可以說是驚喜連連，也讓輝達公司股價一路狂飆，如今成為全球第一間市值突破5兆美元超級科技大廠。

