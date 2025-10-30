總部選址敲定！ 輝達市值飆破五兆2／黃仁勳兒自稱「Mr.機器人」 首曝工作心境：壓力大

在GTC展場中，除了黃仁勳是最大焦點，他的兒子、女兒也備受關注！這兩天可以看到，黃仁勳行程走到哪，旁邊幾乎都能看見女兒黃敏珊的身影，兒子黃勝斌絕大多數時間則是待在展場裡，兄妹倆個性、風格大不同，尤其頂著父親AI教父的光環，又都在輝達裡面工作，讓黃勝斌笑說不敢講沒有壓力，畢竟多數亞洲家庭的小孩壓力都很大，跟著父親工作，雖然有時不輕鬆，但他強調每天都很有成就感。

熟悉的面孔，講起機器人滿腔熱血，輝達執行長黃仁勳的兒子黃勝斌GTC大會低調現身展區，當機器人最佳導覽員。輝達機器人產品線經理黃勝斌：「這看起來有點好笑啦！這傢伙有點一搖一晃的，不過其實這是我們這邊的一個本地訓練規範，就是一個走路的訓練，我們會訓練它15分鐘。」在黃仁勳描繪的未來世界藍圖裡，人型機器人不只走入工廠，更深入日常，但與其說 取代人類，黃勝彬認為它更像是人類的得力幫手。輝達機器人產品線經理黃勝斌：「我們開始學習怎麼去做自動化，很快的我們就發現，有些事情這些機器做得比人類快得多，但這並不代表它取代人類，而是它在輔助人類。」

對機器人很有想法，而年輕時的黃勝彬曾在台北信義區開酒吧，妹妹黃敏珊遠赴巴黎藍帶學廚藝，兄妹兩有默契，一頭栽進餐飲界。輝達機器人產品線經理黃勝斌：「我覺得每個小孩都會想要在自己二十幾歲的時候做一點不一樣的事情，那段時間對我來說其實滿有趣的啦，但我不會拿任何東西去交換那段經驗，現在這個階段真的讓人覺得更有成就感。」直到五年前，兄妹陸續回到輝達帝國，但頂著父親AI教父光環，比一般人壓力更大。

輝達機器人產品線經理黃勝斌：「我覺得當個亞洲爸媽的小孩壓力真的滿大的，我好像不認識哪個亞洲小孩沒有來自家庭的壓力，我們從小就一直在家裡的生意環境裡長大，所以他小時候常常會跟我們聊那些東西，那其實也是讓我們學習的一種方式。不過在工作的時候，他就是我們的老闆，有些日子真的很辛苦，有些日子又很輕鬆，但幾乎每天都還是很有成就感，每天都很好玩啦！」跟在父親身邊耳濡目染，讓黃勝彬對技術有執著。而妹妹則在短短五年從實習生躍升資深總監職位，僅次副總裁，據傳年薪破百萬美元，是黃勝彬的兩倍，更陪在黃仁勳身邊出席各種重要場合，甚至加入數十人的高階主管行列陪同出差，兄妹相比之下，黃敏珊能見度似乎更高、影響力也更大，步步走入輝達權力核心，外人口中的「輝二代」有沒有可能打破矽谷傳統，啟動家族接班，還是未知數。

