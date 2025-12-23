總金額曝光！張文花一年買齊「恐攻武器」13把刀、24顆煙霧彈、53瓶汽油彈

北市北車、中山商圈於19日傍晚發生隨機攻擊，嫌犯張文轉換多項武器犯罪，包含煙霧彈、汽油彈與長短刀具等。 圖：台北市警察局／提供

[Newtalk新聞] 北市北車、中山商圈於19日傍晚發生隨機攻擊，嫌犯張文使用多項武器犯罪，共有53瓶汽油彈、17顆煙霧彈、5把刀具。根據北市警方調查，張文從去年就開始購買犯案工具，花在武器上面的金額就有10萬7600元；租金和旅館費用約24萬元，而張文的媽媽近兩年則資助了他82萬元。

根據北市警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上在台北市的中正區公園路20巷博愛特區內承租分租套房。12月19日下午，他先在林森北路和長安東路一帶縱火，傍晚5時24分到台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。

張文犯案過程使用多項武器，警方共查緝有燃燒以及沒燃燒的汽油彈53瓶、17顆煙霧彈、5把刀具、5瓶汽油桶。根據警方調查，張文從2024年間，開始購買犯案工具，其中3把30公分長刀，價格約為2300、2600、2700元，共花費了7600元；10把短刀，一把約600元，估算共6000元。

另外，他還購買煙霧彈，每顆要價2000元，共買了24顆，花了48000元；其他包含媒油、防毒面具、戰術背心、自製汽油彈的材料(工業酒精、瓦斯罐和噴槍、玻璃瓶)等花費約46000萬元。武器總花費約10萬7600元。

加上他還租賃「基地」旅館住宿3天共5700元；博愛特區的分租套房租金一個月17000元，今年1月開始承租，一年租金20萬4000元，加起來23萬9000元。加上武器這一年最少花費31萬3700元，還不包含飲食、水電等費用，由於張文沒有工作，不少人對於資金來源相當好奇。

根據北市警金流的調查，發現張文的帳戶金流其實沒有異常狀況，主要匯入金額都是來自他母親，除了這2年多來每季匯的3萬元生活費外，還曾匯了10萬與45萬元兩筆大額款項，近兩年光是母親的資助就高達82萬元。未料張文將所有錢用來購買煙霧彈、犯案刀械及汽油等裝備。

