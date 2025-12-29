總鋪師教功夫菜 心素食儀華麗辦桌

高雄湖內社區環保大回收的日子，志工呂清潭帶領香積團料理，過去他是專業總舖師，如今以清淨心為眾人帶來蔬食版辦桌菜，用美味凝聚善念。

酸甜醬香撲鼻而來，讓人好想大快朵頤，但這素鱔羹程序不簡單，幕後團隊火速備料，接著掌廚加油添醋是關鍵。

慈濟志工 邱美惠：「以前他是海霸王的主廚啦，所以你看 今天他就素食的方式，整個呈現出來。」

慈濟志工 呂清潭：「聽到要做辦桌菜 答應了該怎麼辦，劉玉壺師姊還拍胸脯(保證)，花生豆腐腦嗎，花生要浸水泡大約4小時。」

廣告 廣告

翡翠綠、鮮艷紅，總舖師辦桌菜樣樣是五星好菜。

慈濟志工 呂清潭：「麗珠她很會煮 手腳又快，(團隊真的默契) 一定要培養，我們想說簡單煮，炒個麵 滷個東西 兩個青菜，一樣水果 這樣就很熱鬧了對不對，因為又邀請里長 外面的來賓，我說沒關係 我們就辦桌菜，總鋪師怕煮中餐，大家都忙得很緊湊，素食該怎麼煮，實際上很簡單，我們就是不放大蒜 蔥。」

高雄湖內正意環保站除了滿滿人情味，還有蔬食手路菜的人間美味。

更多 大愛新聞 報導：

安美計畫到美崙 守護長者居家安全

判讀腦波揪網癮 高風險族群對症下藥

