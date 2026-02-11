總長梅家樹證實強弓列特別預算 「隱藏版」強弓二B可互換

參謀總長梅家樹首度透露，國防特別預算中，包括強弓（弓四）中程反戰術導彈飛彈系統。（圖片來源／信傳媒資料照片）

參謀總長梅家樹今（11）日在總統府記者會首度透露，國防特別預算中，包括強弓（弓四）中程反戰術導彈飛彈系統。知情人士證實，「強弓二B」地對地彈道飛彈，應會一併入列。

梅家樹說明1.25兆國防特別預算，所要建置防衛作戰關鍵能力建構有兩大項，第一項是「多域拒止」架構下，在整體飛彈及空中防禦部分，包括強弓中程反戰術導彈飛彈等系統。第二項則為「持久作戰韌性」，包括無人機、C5ISR、後勤支援量能。

國防部近日公佈「114年度下半年列管軍品清單」中，即明列數十項與強弓飛彈系統相關設備零組件丶飛彈車組各式車輛需求清單，顯見已經完成強弓飛彈量產準備。

強弓二B完成作戰測評，可與弓四快速「變身」

據了解，軍方預估採購的系統數量為2套系統丶至少128枚強弓飛彈，加上飛彈車組等各式車輛和附屬裝備。

強弓（弓四）飛彈攔截高度為70公里，防空型的強弓二A高度為100公里，圖為弓四發射情形。（圖片來源／截自中科院影片）

特別的是，強弓還有「隱藏版」飛彈，即為「強弓二B」地對地彈道飛彈，傳出已經完成作戰測評。

知情人士透露，強弓二B與弓四飛彈，彈體與推進段結構相同，在不同作戰場景中，弓四負責反彈導飛彈攔截。

但如需進行地對地的源頭打擊，只要更換弓四的「尋標器」和屬於爆破段的「彈頭部」，就能快速轉換，就能快速「變身」為強弓二B。

具變軌能力攔截東風-17，能在中高空層修正飛行軌跡

如此一來，可以具備極高作戰效率和彈性。而弓四具備變軌能力，可反擊共軍可變軌的東風-17極音速飛彈，同時採取撞擊擊殺，與破片擊殺兩種不同模式進行攔截。

強弓飛彈攔截高度為70公里，防空型的強弓二A攔截高度為100公里，地對地的強弓二B射程，初估可達到1000公里。

強弓飛彈具備變軌能力，專家依據公開資訊研判，是採取氣動力控制方式，來進行變軌，可於中高空層修正飛行軌跡，可逾5倍以上的極音速。

