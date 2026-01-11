總長Kson直播曬新「對戒」！爆前室友PJK信用卡額度不足糗事

知名 VType 創作者「總長」Kson 於最近的直播雜談中，向粉絲分享了一段溫馨又豪爽的趣事。Kson 透露，她和關係非常好的前「室友」（PJK，睡衣子）一起前往挑選對戒，起因是對方不小心把之前兩人的戒指弄丟了，便以此為由直接拉著 Kson 去「補買」一對全新的對戒。

老粉絲表示感動，新對戒！（圖源：Kson／YouTube@ksonONAIR）

Kson 提到這事情是對方讓她說的，Kson 沒想到對方居然把戒指弄丟了，還反問：「你沒弄丟？」笑翻她。而這次 Kson 也曬出她挑選的戒指，表示她一直想要一個大型、有粗獷感的戒指，要看起來像是能幹掉其他人的感覺，也要像是氣場強大的超富有歐巴桑會帶上的款式。最終她選擇了金色款式，而 PJK 則挑選了同款的銀色作為搭配。

但購買中還發生了一段讓人哭笑不得的小插曲，Kson 爆料 PJK 在結帳時，原本想帥氣的使用剛辦好的信用卡付錢，沒想到卻因為額度 3 萬日圓太低無法付款。最後這份對戒仍是由 Kson 大方買單，2 個共花了約 30 萬日圓，她也在直播中吐槽 PJK 的卡片上限額度太低。後續 Kson 則是提議 PJK 可以請她一起吃飯、旅遊來還

這段充滿「貼貼」氛圍的雜談曝光後，很快就在網路上引起討論。許多資深粉絲紛紛留言表示：「這對 PJK 的感情真的十年如一日」、「買對戒這情節也太甜了吧」、「不愧是 PJK，連弄丟戒指都能變出新花樣」對於這過去的「室友組」能重新回歸日常生活感到非常暖心。