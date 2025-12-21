總預算不分藍綠 賴清德喊話在野黨：國家利益優先

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

目前明年度（2026）中央政府總預算尚未審峻完畢，而藍白在野陣營日前更通過本屆會期延會的決定，總統賴清德今（21）日下午出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」致詞強調，「政黨競爭難免，但國家的利益還是要放在優先，因為中央政府總預算是不分藍綠」。

賴清德今日下午出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」並致詞，他提到現在推動的醫療韌性，不單是台灣國家社會人民的社會，也希望能夠推動台灣產業發展，而政府也協助台灣產業的發展布局國際社會，第一步則是從邦交國開始，包含台灣的衛材在邦交國或在友好國家使用。

「簡單來講大家都知道，因為中央政府總預算還沒過，我剛講的事情要等預算過了才有辦法」，賴清德說明，憲法明文規定中央政府總預算，一定要在前一年度的最後一天，也就是2026年的中央政府總預算，要在今年（2025）最後一天、十天後的12月31日前審竣完畢。

不過由於到現在還沒有，賴清德就向醫師們開玩笑說：「如果你們在門診服務的時候，剛好碰到在野黨委員請和他講一下，或者是碰上他們的親朋好友也說一下」。

「政黨競爭難免，但國家的利益還是要放在優先，因為中央政府總預算是不分藍綠」，賴清德也指出，其實現在執政的縣市長反而藍營比較多，而中央政府總預算有三分之一強直接撥給地方政府；雖然計劃性補助編在中央政府，但都用給地方政府，只是經過計畫的審查。

因此賴清德喊話，希望在歲末年終之際，一想到明年有許許多多新的計畫要推廣，實在需要中央政府總預算盡速通過。

