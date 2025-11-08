總預算不審政院也不急 賴士葆：3000億國防預算是「畫唬爛」

賴士葆質疑，總預算新增的3000億國防預算不能用，但賴政府不急，可見這筆預算是「畫唬爛的」。（圖：張柏仲攝）

立法院去年因為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經大罷免後，預算會期攻防氛圍轉趨為淡，115年度中央政府總預算至今還躺在立院程委會，未交付審查。這也是從2008年國會改革立委席次減半17年以來，最晚付委審查的一次。

立院人士指出，115年度總預算卡關原因，是因未編列預算比去年更複雜，涉及人數、金額更多，一路卡到明年也不是不可能；但對行政部門而言，總預算沒過也不急，因為我國預算程序有「政府不關門機制」，不會像美國政府一樣關門停擺，經常性預算、法定支出都能繼續執行，前總統陳水扁任內朝小野大時，總預算也常拖到執行年度4、5月才通過。

廣告 廣告

針對115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻都沒動靜，國民黨團書記長羅智強表示，把軍人加薪、警消退休保障預算編足，才是對軍警消的尊重。藍委王鴻薇則批評，去年大罷免時，民進黨用總預算抹黑在野黨，說政府被癱瘓、政府不能運作等，結果現在靜悄悄，行政院對總預算沒動靜，似乎雲淡風輕、不把它當回事。藍委賴士葆也質疑，雖然就算總預算未三讀，持續性計畫預算，照樣能動支，不過新增的3000億國防預算卻不能用，賴政府不急，可見這筆預算是「畫唬爛的」。

民眾黨團總召黃國昌說，卓榮泰到目前為止並沒有提議邀在野黨共商，民眾黨團態度自始至終，就是要求卓榮泰依法編列預算，就可付委審查。他批評，不依法行政，把治國當兒戲，還把已聲請釋憲結果出來前不編預算，這種法盲言論奉為圭臬，毀憲亂政莫此為甚。

至於民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，將就提高軍人待遇、警消退休金預算等朝野還有歧異事項，持續與在野黨溝通；民進黨團總召柯建銘日前在朝野協商時則說，在野黨現在對總預算案提出復議，民進黨團只能尊重，有關後續，請自行負責。