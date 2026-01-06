總預算不審2992億元動彈不得 民進黨團盼在野以蒼生為念

民進黨立院黨團今（6）天上午舉行「 人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委張雅琳、林月琴出席。（王千豪攝）

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，依法新興資本支出及新增計畫須等到總預算審議後才可動支，據行政院主計總處統計，共2992億元受到影響。民進黨立院黨團今（6）天盤點受影響的預算，包含治水預算、通勤月票TPASS，以及福利政策等，並強調已創下行憲以來，立法院未曾到新年度的元月還不將中央政府總預算案付委的紀錄，希望在野黨以蒼生為念。

民進黨團書記長陳培瑜表示，按照各部會目前提出的年度新興計劃與新興業務，在總預算不審的情況下，這些計劃就沒有辦法啟動，包含金山萬里的防水工程、 宜蘭五結防潮閘門改善工程等，這些都已經編入總預算內，希望汛期到來之前把工程做完，等到汛期來了之後，努力朝最小淹水面積、最快退水時程、最高安全標準邁進，呼籲在野黨一起支持總預算付委。

廣告 廣告

綠委張雅琳指出，北北基桃市長去年12月開會討論如何找經費救通勤月票TPASS，這幾位市長應該譴責國民黨立委，中央政府總預算案早已送立法院，可是國民黨立委一直卡住，所以卡總預算的是國民黨，讓地方政府沒錢的也是國民黨，呼籲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑跟各自地區的力立委溝通一下，儘速讓總預算案付委，否則TPASS受影響的人數為98.2萬人。

民進黨立委林月琴提到，政府推出生一胎補助到10萬，但42億元預算沒審的話，家長第一筆支持就沒了；此外，公共託育有14億預算也被卡住，公託中心設施、設備的更新高度依賴中央跟地方政府的預算支持，當預算遭到刪減或下修會直接反映在設備的汰換上，所以如果不審總預算，等於叫地方政府不要修，非全民樂見，誠懇呼籲國民黨跟民眾黨以蒼生為念，「預算審議不能拖、全民福祉不能斷」。

他也提醒，桃園鐵路地下化今年的54億沒有到位，鐵路地下化可能因此中斷，難道張善政不急嗎？他相信桃園人很急，因桃園是全台灣最年輕的城市，平均年齡37歲，很多年輕家庭通勤需往返台北或新竹，可是鐵路地下化整個卡住動彈不得，張善政是不是也應該呼籲，請國民黨儘速審查並通過總預算案。

最後，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，台灣目前社會經濟越繁榮，所以國防安全就越重要，誠懇呼籲在野黨能從今天開始正式進入預算審議，畢竟已經創下行憲以來，中華民國立法院未曾到新年度的元月還不將中央政府總預算付委的紀錄，希望在野黨以蒼生為念。

【看原文連結】