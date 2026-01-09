總預算之爭 國民黨團擬切割處理：急迫性、重大民生、新增先審

因行政院拒行使立法院三讀通過之法案，導致今年度中央政府總預算案在立法院卡關，國民黨立院黨團尋求解套，今（9日）將在立法院會中提案，「將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，先交付委員會審查。」例如地方政府的TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等預算。

立法院院會。（資料照／中天新聞）

據《中國時報》報導，國民黨團指出，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案行政院卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪，及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

國民黨團表示，我國預算程序有「不關門機制」的設計，民國60年即規定當總預算案未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。

為此，國民黨團提案，「依預算法第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由本院（立法院）逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。」盼以此補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，避免國家陷於停擺困境。

國民黨立委葉元之。（中天新聞）

據了解，國民黨團初步認定「急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」內容，包括TPASS通勤月票、生育給付、河川整治、老舊校舍修建、國家藥物韌性計畫、少子女化對策計畫2.0等項目。

此外，國民黨立委葉元之今早對此受訪表示，上述只是解方之一，其實解方很多，例如行政院趕快依法編列法定該編列未編列的預算，這樣總預算的問題可以解決。

