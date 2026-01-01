總預算仍卡在立法院 卓榮泰：將影響澎湖TPASS和金馬治水

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰主持行政院離島建設指導委員會第20次會議。（圖／行政院提供）

今天已是2026年元旦，但今年度總預算案至今尚未進入審議階段，行政院長卓榮泰昨天主持「行政院離島建設指導委員會」會議時說，這將影響TPASS補助澎湖縣新台幣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元無法在第一時間實施。

卓榮泰元旦前夕主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議，聽取國家發展委員會「各離島縣第七期（116-119年）離島綜合建設實施方案規劃方向及審議說明」報告後表示，請國發會依照本次提報之第七期離島永續發展願景、核心目標及推動主軸，依「六大區域產業及生活圈-低碳樂活離島」的政策目標，會同各計畫主管部會，確實審議各離島縣政府所提計畫，並確保計畫可行性及必要性。

卓榮泰進一步表示，後續經行政院核定「第七期離島綜合建設實施方案」之預算需求，請各部會依《離島建設條例》規定，優先由中央公務預算支應；公務預算不足處，則由離島建設基金補足。此外，為支持離島永續發展，照顧離島居民不中斷，請行政院主計總處會同國發會，依本院核定的各期方案內容及各年度滾動檢討需求，維持逐年編列適當額度預算撥充至離島建設基金。

有關數位發展部「強化離島通訊韌性與應變措施」報告，卓榮泰表示，離島通訊是民生需求與國家安全的重要關鍵基石；保障離島民眾通訊權益、安心享有更穩定、更具韌性的通訊網路，也是落實賴總統「全社會防衛韌性」國家願景的重要工程之一。為強化離島地區通訊韌性，請數發部持續推動建構海陸空三維多元異質通訊韌性，完善各項強化方案，打造「多重鏈路、即時切換」的通訊網路，確保在海纜中斷或極端情境下，政府指揮體系與民生基本通訊不中斷。

至於離島通訊應變，卓榮泰請數發部持續完善跨部會協調，更要公私協力建立強大機制，協同相關主管機關、民間電信事業，整合通訊資源，落實應變演練，確保「受損即搶修、斷纜即啟動」的急災應變能力。

針對交通部「離島觀光發展推動策略」報告，卓榮泰表示，離島兼具海洋生態、在地文化及戰地風情等多樣化觀光資源，在發展過程中，應以「質精、適量」的永續模式進行規劃，同時深耕「在地DNA」與品牌化，以提升離島地區旅遊品質與競爭力。

卓院長請交通部密切與相關部會合作，強化海陸空等交通資源建設，並透過「觀光圈」機制，強化中央、地方，以及與民間公私協力的夥伴關係，共創離島繁榮願景。卓院長強調，離島觀光是展現臺灣軟實力、向世界行銷臺灣的重要途徑之一，請各部會與各離島縣政府協力合作，推動各項建設與行銷工作，結合離島自然景觀與歷史文化，打造有深度、有溫度且對環境友善的離島觀光模式。

有關環境部「離島廢棄物處理現況及規劃」報告，卓榮泰請環境部持續督導離島廢棄物妥善處理及轉運本島工作，確保離島垃圾去化管道順暢，同時請地方政府配合落實垃圾分類與源頭減量，減輕後端轉運以及本島代燒工作量的負荷為解決垃圾暫置衍生的環境衛生問題，請環境部加速輔導離島掩埋場轉型為「多功能倉儲式暫存場」，以及持續推動離島廢棄物分選達成減積減容目標。此外，為降低離島廢棄物長期依賴海運轉運的風險，請環境部積極輔導地方政府推動自主處理設施，將適合燃燒的廢棄物轉製為能源，落實離島廢棄物在地自主處理及循環經濟目標。

卓榮泰強調，今天會中討論的幾項重要議題，都將使離島與中央政府的關係更加緊密連結，不論是中央與地方，或臺灣本島與離島之間，都是國家一體、沒有距離，這才是離島建設計畫或離島建設基金希望達成的終極目標與精神。

