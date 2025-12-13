總預算仍卡立院未審！運動部明年度恐0預算可用 「金牌部長」李洋成最大受害者

115年度總預算遲遲未審，運動部在明年可用的預算恐是0，讓「金牌部長」李洋面臨重大危機。（資料照片／李智為攝）

行政院先前將115年度總預算送立法院後，至今遲未付委審查，雖各部會依法可以動支前年度「必要經費」因應，但今年9月才掛牌成立的運動部，根本沒有前年度經費可以沿用，也就是說，若藍白持續杯葛總預算，運動部明年可用預算為「0」，讓才上任3個月的「金牌部長」李洋面臨重大危機。

回顧今年9月9日，「運動部」正式掛牌成立，並由獲得2屆奧運羽球男子雙打金牌的選手李洋擔任部長，被譽為「史上最年輕」、「金牌部長」的他上任3個多月來備受關注，同時也讓運動部成為外界矚目焦點。

而行政院長卓榮泰先前曾宣布115年度中央政府總預算案，其中體育運動經費編列達248億元，創下歷史新高，而該經費將用於4大核心，包括全民運動推廣、菁英競技支援、運動平權落實，以及運動產業發展，將運動政策全面升級。

不過，行政院今年8月將115年度總預算送立法院後，至今遲未付委審查，雖依《預算法》，在預算未能在法定期限審查完成時，可以動支前年度「必要經費」，但今年9月才掛牌成立的運動部，根本沒有前年度經費可以沿用。

換句話說，若立院持續卡關總預算，運動部明年可使用的預算是「0」，恐怕讓還沒成立滿1年的運動部面臨存亡危機，就連總統賴清德今天（13日）出席活動時也特別點名李洋，「你有沒有覺得，運動部是新部會，但你的預算還沒有通過，你現在預算是0！」

有綠營人士指出，在野黨持續杯葛總預算，不僅使中央各項施政無法推動，更直接影響民眾權益，除了政府推動的「每胎補助10萬元」生育政策，以及即將於年底到期的TPASS通勤月票計畫外，連剛成立不到1年的運動部也將陷入沒預算可用，無法正常的窘境。

該人士說，過去體育署隸屬教育部，政策影響力有限，如今好不容易升格為「運動部」，有機會帶領台灣體育邁向新階段，就因為藍白杯葛，導致許多利民政策無法上路，加上目前立院還有反年改等諸多爭議法案三讀，許多民進黨立委們已分身乏術，能做的就是讓民眾關注總預算審查進度，並呼籲藍白不要再讓政治對立犧牲全民權益。



