總預算仍卡關 侯友宜：盼中央民代好好協調快速通過

新北市長侯友宜。 圖：新北市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院在藍白人數優勢下，強行修惡《財劃法》等爭議發案。2026新的一年之際，中央政府總預算案仍卡在程序委員會。對此，新北市長侯友宜今（5）日受訪表示，希望中央民意代表，大家互相好好協調，創造好的氛圍，讓總預算能順利審查，「期待能夠快速地通過」。

侯友宜今早前往樹林慈恩宮參拜，為阿彌陀佛聖誕日祈福，並於會後接受媒體聯訪。針對總預算仍卡關、是否影響市政推動一事，他表示，希望中央與地方，特別是中央的民意代表，能夠好好坐下來協調，讓總預算順利通過。

侯友宜指出，許多問題其實都有解方，只要彼此多一分溝通、體諒與包容，營造良好的討論氛圍，總預算審查自然能更順暢。一旦預算能如期通過，中央與地方的合作也將更加緊密；而預算作為一年一度推動各項建設的重要基礎，他期待能夠儘速完成審查、讓市政與建設持續向前推進。

