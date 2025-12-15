總預算仍卡關！恐衝擊百億癌症新藥 賴清德喊話立法院：早日通過

即時中心／黃于庭報導

總統賴清德今（15）日下午出席「癌症新藥基金週年感恩大會」，他表示，政府對於癌症防治有完善規劃，包括提出「癌症治療三箭」及推動各項癌症精進策略；然而，明（2026）年度中央政府總預算如未通過，相關計畫很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必受到衝擊與影響，呼籲立法院以民眾健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴清德表示，政府很樂意有此機會與大家站在一起，共同面對癌症治療及病友照顧。有一句話說「Personal is Political」，強調個人生活與政治社會連結在一起，「個人的事，就是政治的事；人民需求的事，就是政府要負責的事」。

廣告 廣告

接著，賴清德提到，目前癌症已連續43年蟬聯國人10大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，身為第一位醫師出身的總統，他責無旁貸，因此上任後在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

政府提出「癌症治療三箭」，包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金。賴清德期盼，透過這些政策精進擴大癌症的預防、篩檢與治療，有效提升癌症防治效果，讓國人更健康。

快新聞／總預算仍卡關！恐衝擊百億癌症新藥 賴清德喊話立院：早日審議通過

總統賴清德今（15）日下午出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。（圖／取自Flickr；作者總統府）

事實上，今（2025）年開始，癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌等篩檢對象與年齡範圍，以及新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務及調高篩檢服務的費用等，目標是早期發現、早期治療，1月到10月癌症篩檢服務已達479萬人次，比去年同期成長25.2%。

賴清德接著說，更重要的是隨著癌症治療進入精準醫療階段，次世代基因定序（NGS）已在去（2024）年5月納入健保給付，透過NGS輔助，臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」預估受惠2萬人，不僅減少患者忍受副作用痛苦，更大幅提升治療的精準性和成功率。

快新聞／總預算仍卡關！恐衝擊百億癌症新藥 賴清德喊話立院：早日審議通過

總統賴清德今（15）日下午出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。（圖／取自Flickr；作者總統府）

賴清德進一步指出，政府也成立「癌症新藥基金」，今年已從公務預算挹注50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元，更用平行審查制度加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓臺灣的癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付，降低病友的經濟負擔。

癌症新藥基金推動即將屆滿一年，截至今年10月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約12,300人，預估支付將近122億元。賴清德說明，後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，請大家不用擔心；另為了讓專款使用公開透明，健保署在今年9月及11月也分別公布第一季及第二季專款使用情形，非常歡迎各界一起來監督與討論。

快新聞／總預算仍卡關！恐衝擊百億癌症新藥 賴清德喊話立院：早日審議通過

總統賴清德今（15）日下午出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。（圖／取自Flickr；作者總統府）

賴清德談及，透過「癌症治療三箭」以及衛福部所推動的各項癌症精進策略，包括加速癌症精準給付、建立癌症大數據資料庫、癌症治療數位轉型、強化病友賦能及參與等，相信必能讓癌症防治環環相扣，達到提高癌症存活率的目標。

因此，賴清德強調，雖然政府對於癌症防治有完善規劃，但如果明年度中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必會受到衝擊與影響。

賴清德喊話，除了再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓台灣在癌症防治的道路上可以走得更穩、更遠；也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。並盼繼續攜手合作，一起以行動支持癌症防治工作，一方面支持癌症病友，另方面也投資自己的健康。

原文出處：快新聞／總預算仍卡關！恐衝擊百億癌症新藥 賴清德喊話立院：早日通過

更多民視新聞報導

鞋商、茶行不能承包國防標案？沈伯洋怒揭：藍營用「這事」造謠

悚！桃園鐵路地下化工地驚見男屍趴水坑「身分成謎」

要選台中市長是否辭立院副院長？江啟臣：現在不是談這個的時候

