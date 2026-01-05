總預算仍躺立院未審查！ 賴政府擬推＂三管齊下＂策略

政治中心／王云宣、李志銳、宮仲毅 台北報導

2026年到來，但今年度的中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，要訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野！





總統賴清德接見進出口商業同業公會 趁機喊話朝野合作（圖／民視新聞）

總統賴清德，接見進出口商業同業公會，分享經濟部投入上百億方案，幫助進出口企業轉型，展望新的一年，總統有更多期待。

總統賴清德：「2026年是非常關鍵的一年，我們要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大的力量，共同推動台灣向前邁進。」

喊話朝野合作，指的是中央政府總預算嗎？已經來到2026，總預算卻還無法審查，傳出府院將聯手反制，總統賴清德與行政院長卓榮泰，將三管齊下，包括規劃下鄉視察訴諸民意、協同地方人士作戰、並發布民調數據。不得已主動出擊實在是因為總預算影響國家發展巨大。

國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」

立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望先總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理。」

傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）

國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有780億會受到影響，主計處更透露，不得動支金額將高達2992億元，連GDP都可能受衝擊。

立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」

總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）

台灣史上頭一遭，總預算進入新年度還沒付委，拖得越久，恐怕只是全民受害。





