總預算付委審查卡關 葉元之提2解方攤牌：球在行政院

115年度中央政府總預算至今仍未交付立法院各委員會審查，引發朝野攻防。對此，國民黨立委葉元之今（9）日指出，總預算卡關的關鍵在行政院，強調「解鈴還須繫鈴人」，並提出兩項解方，直言只要行政院依法行政、補編相關法定預算，總預算審查自然就能推進。

葉元之表示，立法院去年已三讀通過《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關法案，總統也依法公告，法律既已生效，就必須依法執行，在大法官尚未宣告違憲前，行政院無權自行認定違憲而拒絕執行，這也是目前總預算無法順利編列、交付審查的關鍵原因。

他指出，總預算之所以卡關，是因行政院未依法編列包含軍人加薪與警消待遇調整在內的法定預算，所謂「解鈴還須繫鈴人」，只要行政院依法補編相關預算，總預算自然就能順利付委審查。

葉元之進一步提出兩項解方指出，第一，行政院應立即依法編列軍人加薪與警消相關預算，讓總預算儘速進入審查程序；第二，若行政院認為新興計畫或民生政策有急迫性，也可在立法院同意下先行處理。

他強調，包含TPASS等民生項目都有解套方式，問題不在制度，而在行政院是否願意依法行政、與在野黨溝通，而非將總預算議題操作成政治口水、下鄉宣講對立，真正把人民放在心中。

