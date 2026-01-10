總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事

朝野對立導致今年度總預算案至今難產。（示意圖／本報資料照片）

朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。

總預算攻防未了，國民黨團9日原擬提案放行部分地方政府具急迫性的新興項目預算付委審查，包含TPASS、生育補助等。不過黨團內部有人認為此舉是對行政院「示軟」，最終暫緩未提。

洪孟楷9日也在臉書發文說，總預算卡關，真的不是什麼高深難解的問題，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中華民國是法治國家，要求行政部門依法行政何錯之有？操作成政黨對立，更拿人民情緒當政治籌碼，對解決僵局有幫助？

洪孟楷續指，很遺憾看到賴總統、卓院長仍是選擇複製去年32比0慘敗的老路線，用下鄉宣講製造朝野對立、撕裂社會，更諷刺的是，政府一邊說沒錢做事，一邊卻大動員下鄉宣講，花人力、花資源，讓基層疲於奔命，這真的是在做正事嗎？

「國防更不能空轉」洪孟楷強調，該交付的66架F-16V至今零交機，應完成的自動防撞系統也仍掛零，基層官兵卻在高風險中執勤，這些預算早已通過，卻遲遲不執行。最後他喊話，少一點政黨對立，多一點依法行政。把事情做好，才是人民真正想看到的政府！

