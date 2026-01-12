總預算僵局恐致TPASS斷炊 北北基桃交通首長齊聚商議

刷卡進站，TPASS通勤月票受到廣大通勤族依賴，不過115年度中央政府總預算卡關，外界關注TPASS通勤月票恐怕斷炊，衝擊通勤族荷包，基北北桃四市交通首長12日上午齊聚北市松德大樓，討論因應對策。

台北市長蔣萬安表示，「我想行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通。台北市政府我們就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。」

新北市長侯友宜則指出，「我也樂見特別在野黨提出了有關民生議題先行的方式，我相信這不但讓我們民眾所關心的權益不會受損以外，我也相信對朝野之間的和諧有一定的協助。」

廣告 廣告

對於日前傳出國民黨立院黨團打算將TPASS相關預算先抽出付委處理，對此總統賴清德表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒；行政院長卓榮泰則質疑，把預算破碎性的拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

民進黨北市議員陳賢蔚認為，「今天不是人民會痛的預算需要先執行，很多預算縣市政府非常多的首長也很頭痛，不只是TPASS的預算要趕快審，而是全部的預算都必須進到立法院去討論。」

國民黨北市議員曾獻瑩表示，「預算的審查本來就是沒有爭議的先審查、先通過，立法院根本不用管賴總統說什麼，不要讓賴總統用有爭議的預算來綁架沒有爭議的民生預算。」

北市交通局長謝銘鴻日前表示，基北北桃TPASS整體一年所需經費約60億元，其中超過一半仰賴中央補助。以台北市為例，年度支出約30億元，市府自籌金額約13到14億元，其餘約15億元以上須由中央挹注。北市相關預算已送市議會本會期審議，若中央補助無法動支，TPASS最多只能維持到5、6月，期盼立法院放行中央款項，才能確保全年運作無虞。