總預算僵局恐釀TPASS斷炊 新北、基隆地方自救研議先代墊
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
已邁入2026年，但中央政府115年度總預算案仍在立法院卡關，這場預算僵局恐從政治攻防演變為民生危機，其中影響全台近百萬人的「TPASS通勤月票」因預算性質轉變，首當其衝面臨斷炊風險。台北市長蔣萬安今（5）日公開呼籲，行政院應主動與國會化解僵局，他並保證北市將力保市民福利不中斷。
因總預算案尚未通過，受阻項目不僅包括受關注的AI新10大建設與國防採購，更包含攸關民生的治水、生育補助及地方財政均衡補助金。主計長陳淑姿指出，TPASS在過去兩年屬於專案性質，但自115年度起改列為「新興常態預算」，依法規在預算未經立法院審議通過前，行政院無權動支。若僵局持續，中央將無法如期撥付補助款給各地方交通專戶。
這場「通勤危機」現狀嚴峻，由於TPASS專戶每兩天需撥款一次給運輸業者以維持現金流，在中央款項未撥入的情況下，北市目前僅能調動去年的剩餘款項支應。北市相關部門評估，現有餘額預計僅能支撐至今年1月底。若2月預算仍未通過，北北基桃生活圈的運輸業者恐面臨龐大的墊款壓力，甚至影響月票正常運作。
蔣萬安今日在受訪時，針對預算卡關展現明確態度。他強調，台北市政府會努力確保市民權益，一定會讓福利不中斷，即便面臨預算壓力，市府也會研議自救或墊付方案。
蔣萬安同時向行政院喊話，認為中央政府應展現積極態度，加強與立法院的溝通，不應讓民生政策成為政治僵局的犧牲品。除了預算議題，他也談到大同區發展願景，他提到大同區的「捷運六線啟發2.0」計畫，包括民生汐止線延伸至大稻埕，期許將大同區從交通末端轉型為重要節點。
除了台北市，新北市與基隆市也已進入應變狀態。新北市交通局表示，為確保通勤族權益，研議依《預算法》規定，先動支地方已編列的負擔款，進行部分代償。
基隆市則傳出若總預算審查1月底仍未解套，將優先動支8千萬元預算支應第一季需求。基隆市政府今日中午，對於財劃法可能影響TPASS定期票政策，正式回應，指出基北北桃市政府間將密切合作，會盡力確保基隆通勤族權益不受影響。
隨著1月底的「斷炊大限」逼近，地方政府的代墊能力與中央的政治妥協速度，將直接決定近百萬通勤族的負擔。
照片來源：基隆市政府綜合發展處網站、交通部台灣鐵路管理局網站
轉職適應可申請職務再設計 台北就服處：每人每年最高補助10萬元
