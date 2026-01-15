總預算僵局有解？在野明提少子化補助與TPASS逕付二讀

2026年度中央政府總預算案自去年8月送審後持續卡關，影響層面擴及百萬通勤族使用的TPASS。國民黨團與民眾黨團於今（15）日協商決議，將針對行政院提出的新興計畫先行審查，並於明日院會正式提案將相關預算逕付二讀，力求在本會期完成三讀，以解決經費斷炊危機。

有許多通勤族仰賴TPASS。（圖／資料照）

針對115年度中央政府總預算案的審查進度，目前因民進黨政府未依法編列軍人加薪及提高警消退休所得替代率等相關預算，導致朝野僵持不下，預算案至今仍未付委。國民黨團指出，為了避免行政院的作為影響民眾日常生活及國家經濟發展，藍白兩黨團經過近日共同討論後，決定採取新興計畫脫鉤處理的策略。

在野黨16日將提案TPASS等新興計畫預算逕付二讀。（圖／資料照）

國民黨團書記長羅智強表示，為回應民生需求並重視經濟發展，黨團將依據《預算法》第54條規定，在明日院會正式提案。此次特別鎖定的項目包括少子化生育補助、TPASS行政院通勤月票、治水防洪工程、國家藥物韌性建立、校舍增改建以及參與國際賽事等新興計畫，目標是將這些預算逕付二讀並交付朝野協商。

羅智強強調，政府依法行政屬於義務，不應將其作為對抗在野黨監督的工具。他指出，國民黨團針對新興計畫預算提案脫鉤審查的舉動，完全符合法律規範與憲法精神。此舉旨在加速審查程序，期望能將民進黨政府作為對民生造成的影響降至最低範圍，以實際行動回應廣大民意的期待。

對於當前的政治局勢，羅智強嚴厲譴責賴清德與卓榮泰，認為執政黨不應拿民生經濟、國家發展與全民福祉當作政治肉票。國民黨團重申，所有的監督作為皆是合法且合憲，明日將全力推動新興計畫預算逕付二讀，力拚在本會期內順利三讀通過，確保民眾權益不受預算卡關影響。

