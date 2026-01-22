總預算僵局未解！綠批僅審2%放生98% 白營反擊「腦袋只有政治鬥爭」



立法院本會期僅剩不到10天，115年度中央政府總預算審查持續卡關，朝野攻防升溫。民進黨立法院黨團今天（22日）質疑，國會多數藍白立委拒審完整總預算，僅針對約2%的預算提出先行動支，形同放生其餘98%攸關民生與公共服務的經費；在野黨則反批，民進黨口口聲聲談民生，實際卻「只有政治鬥爭」，才會讓預算僵局久拖不決。





民進黨立法院黨團指出，在野黨提出38項、共新台幣718億元的先行動支預算，僅占總預算約2%，其餘98%卻遲未審查。黨團上午舉行「施捨兩趴，凍結98人民不同意」記者會，邀請中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國與中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳出席。

陳相國指出，預算不是抽象數字，一旦卡關，將直接影響疫苗與藥品採購、醫療資訊建置、醫療人力留任及韌性醫療體系運作；僅以部分先行動支取代完整預算通過，「等同拿全民健康冒險」。





陳世岳也強調，「監督不等於癱瘓，審慎不等於停擺」，偏鄉醫療與高齡照護正處關鍵推動期，一旦預算因政治僵局而中斷，最先受害的是偏鄉民眾、高齡長者與弱勢族群。





民進黨團幹事長鍾佳濱表示，今年度總預算較去年增加近3000億元，皆用於人民福祉與國家建設需求，但藍白僅挑出新興計畫中的718億元先行動支，「其餘98%都被丟包」。





立委林月琴也直言，總預算審查不是「政黨的點餐櫃檯」，包括性侵害防治、學生宿舍改善、校園霸凌輔導，以及氣象風險與數位治理等經費，都因政治僵局遭到擱置，「難道其他人是次等公民嗎？」





對此，民眾黨團總召黃國昌今天反擊，民進黨先前高喊要盡快通過TPASS等民生經濟預算，在野黨願意先處理，民進黨卻態度轉趨消極，顯示「腦袋沒有人民，只有政治鬥爭」。





國民黨團副書記長許宇甄則指出，軍人加薪與提升退休警消所得替代率已由立法院三讀通過，行政院依法應編列預算，卻未依決議辦理，才是總預算遲遲無法審查的關鍵。（責任編輯：卓琦）

