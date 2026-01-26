總預算僵局藍提「3對3辯論」 林濁水點名韓國瑜：若促成功在憲政

115年度中央政府總預算案遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審，日前行政院長卓榮泰喊出在國會辯論，在野黨則要求電視辯論，雙方再次僵持不下。對此，前立委林濁水認為，若能採取英國式的國會辯論將會是一大突破，他更點名立法院長韓國瑜若能盡力促成並建立制度，將來會「功在憲政」。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

國民黨團於23日在立法院會正式提案，要求針對新興計畫舉辦「國民黨團三長VS.行政院三長」 電視辯論會，提案內容指出，行政院長卓榮泰日前曾喊話願與立法院辯論總預算，如今態度卻顯得退縮。藍營建議針對總預算案中攸關重大民生新興資本支出及新興計畫部分，由電視台舉辦3場全國轉播辯論會，並採取「國民黨團三長對上行政院三長」形式進行，讓民眾清楚明白預算爭議之處。

對此，林濁水25日在臉書發文表達看法，「假使能採取英國式的國會辯論，倒是一個大突破，大進步」。

前立委林濁水。（資料照／中天新聞）

林濁水表示，前提是必須在議長維持雙方有風度的、公平的，不容亂插話，雙方有公平充分表達的時間，而不是台灣立委發明的「質詢是我的時間」的怪招，同時行政院三長應不包括副院長、秘書長，而是院長和兩位財經部長。

林濁水更直接點名，韓國瑜如能促成這種辯論制度建立，將功在「憲政」，而不只功在議會。

立法院議場。（資料照／中天新聞）

針對在野黨要求，行政院秘書長張惇涵回應表示，總預算案一旦付委，卓榮泰就會依規定赴立法院報告備詢。他強調，屆時立法院就是最好的辯論場地，不需要侷限於3對3或1對1形式，113位立委及所有部會首長可以同時在不同委員會理性討論，在野黨說要一個公開透明的平台，但立法院內「應該沒有一間會議室的台不是平的」。

