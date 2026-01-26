總預算僵局藍提「3對3辯論」 林濁水點名韓國瑜：若促成功在憲政
115年度中央政府總預算案遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審，日前行政院長卓榮泰喊出在國會辯論，在野黨則要求電視辯論，雙方再次僵持不下。對此，前立委林濁水認為，若能採取英國式的國會辯論將會是一大突破，他更點名立法院長韓國瑜若能盡力促成並建立制度，將來會「功在憲政」。
國民黨團於23日在立法院會正式提案，要求針對新興計畫舉辦「國民黨團三長VS.行政院三長」 電視辯論會，提案內容指出，行政院長卓榮泰日前曾喊話願與立法院辯論總預算，如今態度卻顯得退縮。藍營建議針對總預算案中攸關重大民生新興資本支出及新興計畫部分，由電視台舉辦3場全國轉播辯論會，並採取「國民黨團三長對上行政院三長」形式進行，讓民眾清楚明白預算爭議之處。
對此，林濁水25日在臉書發文表達看法，「假使能採取英國式的國會辯論，倒是一個大突破，大進步」。
林濁水表示，前提是必須在議長維持雙方有風度的、公平的，不容亂插話，雙方有公平充分表達的時間，而不是台灣立委發明的「質詢是我的時間」的怪招，同時行政院三長應不包括副院長、秘書長，而是院長和兩位財經部長。
林濁水更直接點名，韓國瑜如能促成這種辯論制度建立，將功在「憲政」，而不只功在議會。
針對在野黨要求，行政院秘書長張惇涵回應表示，總預算案一旦付委，卓榮泰就會依規定赴立法院報告備詢。他強調，屆時立法院就是最好的辯論場地，不需要侷限於3對3或1對1形式，113位立委及所有部會首長可以同時在不同委員會理性討論，在野黨說要一個公開透明的平台，但立法院內「應該沒有一間會議室的台不是平的」。
延伸閱讀
蔣萬安、韓國瑜春聯人氣大比拚？ 本人笑回：小孩子才做選擇
雲林夫婦滯留阿布達比獲救 ！「沒謝劉建國」遭出征 羅智強嗆爆民進黨
批賴清德是獨裁巨獸 傅崐萁：開始懷念陳水扁和蔡英文了
其他人也在看
南韓關稅調升！賴清德喊話藍白「別焦土政策」 民眾黨團：要國會聽話？
美國總統川普今（27日）表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，總統賴清德向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％。對此，民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，實質弱化國會監督審議空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
民主基金會論壇聚焦AI如何影響民主 韓國瑜盼藉思辨探討潛在機會及風險
人工智慧（AI）時代來臨，台灣民主基金會今日舉辦論壇AI對民主治理的影響。基金會董事長、立法院長韓國瑜致詞表示，期待藉思辨AI對民主治理的利弊，共同探討AI可能帶來的機會、風險及治理責任；基金會副董事長、外交部長林佳龍則表示，希望藉此討論，激發社會各界對AI及民主治理議題更多的關注與討論。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熱錢追捧台股 新台幣升破31.5元關卡收創近1個月新高
（中央社記者潘姿羽台北27日電）熱錢大舉回流，激勵台灣上演股匯雙漲，不只台股再造新猷，新台幣匯率今天收盤突破31.5元關卡，收在31.47元，升值3.8分，匯價連4紅，並創近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.72億美元。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」
謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」 【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部持續支持下， […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清楚列數量？國防部4點聲明回擊民眾黨 「內容不完整、欠缺專業評估」
民眾黨立院黨團今提出「民眾黨版」軍購條例，包含採購總額上限4,000億元等。國防部傍晚透過4點聲明強硬回擊，當中包含針對民眾黨所強調的「清楚列舉數量」，表示該部上週已進行機密專報，民眾黨團僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5則留言
第1屆金繪獎入圍名單出爐 曹俊彥獲特別貢獻獎
第1屆金繪獎入圍名單出爐 曹俊彥獲特別貢獻獎 【記者蔡富丞/綜合報導】文化部去（114）年推出首屆國家級繪本獎 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自提強軍特別條例 國防部嗆：欠缺專業評估
面對賴政府提出1.25兆國防特別條例，民眾黨26日公布自提的黨團草案版本，將總額上限從1.25兆元變更成4000億元；國防部26日表示，民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
民眾黨團自提軍購條例 國防部痛批：「政治宣示」欠缺專業評估
藍白一再阻擋行政院版1.25兆軍購條例付委審查，而民眾黨立法院黨團卻在今（26）日提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，對此，國防部今晚提出四點聲明指出，民眾黨版本僅擷取部分知會美國國會程序之品項，內容不完整，也欠缺專業評估；國軍建案作業係依據敵情考量，確認所需之武器裝備，呈報政院通過，才可編列預算，絕非「以政治宣示取代專業審查」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
總預算卡關影響屏東治水 綠委籲藍白速審
（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。民進黨籍立委徐富癸今天表示，屏東治水工程恐受重大影響，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國防部成立聯合火力協調中心 顧立雄駁美方監軍說
要強化防衛作戰能力，國防部在近期成立「聯合火力協調中心」，國防部長顧立雄今（26）日證實，台美已經實施多次聯合幕僚作業，強調台美軍事交流已制度化，深化各領域合作，絕非外傳的所謂「監軍」。有專家分析，國軍裝備很多是對美採購，雖然美方可能會根據自身經驗給予接戰建議，但如何下達命令，仍是由國軍決定。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
氣喘童高燒40度伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛 確診A流併發肺炎
新竹臺大分院近日收治一名十歲具氣喘病史的女童，班級內陸續出現流行性感冒的病例，女童突然高燒至40°C，伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛。家屬帶她至診所就醫，快篩確診為A型流感，但隨後出現呼吸急促、喘鳴明顯，精神與食慾快速下降，於是緊急轉送新竹臺大分院新竹醫院急診，到院時因呼吸費力，需立即協助使用氧氣，現場情況讓家屬相當緊張。新竹臺大分院小兒部戴睿宏醫師二十六日表示，急診胸部X光顯示女童已有肺炎跡象。醫療團隊立即給予支氣管擴張劑、抽血檢查，並啟動抗病毒藥物治療與血氧監測，同步安排住院觀察，在專業的醫療照護下，女童病情逐漸穩定，住院五日康復出院。根據衛生福利部疾病管制署監測資料，台灣流感於秋冬盛行，流行高峰多集中在十一月至隔年三、四月。戴睿宏醫師說明，流感常見突發高燒、頭痛、肌肉痠痛 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張競精準譯出美國戰略 方恩格：台北看得懂嗎？
美國五角大廈1月23日發布非機密版《2026國防戰略》（2026 NDS），戰略學者張競將其中兩段翻譯為中文，國際政治觀察家方恩格認為，張競的翻譯非常到位，台北這邊國安會、外交部與國安局，有人看得懂嗎？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
民眾黨版軍購刪「台灣之盾、非紅供應鏈」 再露口風「明恐再封殺院版提案」
即時中心／徐子為報導總統賴清德提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，而行政院也提出國防特別條例，但至今藍白立委已多次在立法院程序委員會封殺政院版本，立院民眾黨團自提的軍購特別條例相關條文今（26）天曝光，白營版本的軍購規模僅4000億，草案內文並刪除院版提案原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞。黃國昌還預告，不管是政院版、民眾黨版，明天程委會應暫不會決定30日院會議程。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
男子約會看電影一句話惹怒她 遭提告判刑上訴逆轉改判無罪
台北市一名男子透過交友軟體結識A女，相約一起去看電影，豈料事後遭到A女指控強行觸摸她的私處，一審遭判刑。男子不甘上訴後，案情出現逆轉，A女甚至是主動約戰的那一方，高院最後撤銷原判決，改判男子無罪。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 473則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 68則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 24則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19則留言