總預算僵局衝擊長照、社安網 石崇良：立院沒審預算「我們就很涼」
中央政府總預算在立法院卡關，衛福部長石崇良今（12／16）日直言，預算若無法順利審議，政府施政將受到嚴重影響，「立法院要審預算，沒有審預算，我們就會很『涼』（台語），我們沒辦法做事。」
石崇良今晚出席台灣社會福利總盟聯合感恩餐會時致詞指出，明年多項重大社福與醫療政策即將上路，關鍵都仰賴預算支持。以長照3.0為例，相關經費將超過千億元；此外，韌性特別條例中的特別預算，也編列逾60億元，專門用於照顧獨居、孤老長者，涵蓋關懷訪視、送餐服務與緊急救援系統等措施，相關服務都規劃於明年上路。
他進一步表示，社會安全網2.0、少子女化對策行動計畫3.0也都預計於明年同步推動，衛福部有多項政策必須「一一到位」。對此，他點出兩個關鍵因素：第一，立法院要審預算，沒有審預算，否則沒辦法做事；第二，政策橫跨從兒童、婦女到高齡者與身心障礙者，希望大家能夠一起來合作。
在醫療方面，石崇良指出，明年健保總額將突破兆元，資源將持續投入偏鄉遠距醫療與在宅醫療，並進一步擴大適應症範圍，包含除了感染症以外的適應症，甚至也打算把PAC（急性後期整合照護計畫）擴大，讓民眾在返回社區與居家生活前，能獲得更完整的復健與訓練，不只恢復身體機能，也重視生活能力的重建。
石崇良最後表示，外界常形容他是「最懂醫療的部長」，但他更期許自己成為「最親近社福的部長」。他強調，衛福部將持續與社福團體保持溝通，「有任何問題都歡迎隨時找我們辦公室，我們會一起討論、一起把政策做好。」
