總預算僵局解方？藍白協商優先審查民生計畫 擬下週二排入程委會

總預算卡關，傳出藍白擬提案優先審查30多項新興預算，保障民生不受影響。

面對總預算僵局，國民黨與民眾黨立法院黨團擬提案，將115年度總預算中30多項新興計畫，依急迫性、民生性與地方補助性，先行送交委員會審查。民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨已準備好提案，並持續與國民黨團協調，將於下週與國民黨幹部詳閱計畫書後討論細節。

黃國昌表示，針對特定新興計畫，依《預算法》規定有必要特別抽出審查，民眾黨一直與國民黨團保持溝通協調。他強調，提案早已準備好，涵蓋的不只是TPASS計畫，TPASS由北北基桃四地首長承擔也沒有問題。基於與國民黨的互信與尊重，民眾黨團將於下週與國民黨團幹部坐下來，仔細檢視並討論各項計畫書，確定優先送審的項目。

據了解，藍白兩黨依《預算法》第54條，挑出「具有急迫性且攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫」優先審議，內容包括TPASS計畫、一般性補助款、河川改善、生育給付、國家醫療整備、少子女化相關計畫，以及大專院校老舊校舍整建等。

國民黨立委李彥秀指出，總預算僵局源於民進黨未依法編列預算，藍白提出先行審查的方式，是為保障民生權益不受影響。藍委牛煦庭也強調，黨團在攻防與守備上有節奏，但底線是避免民生受損。藍白規劃，相關提案最快將於下週二排入程序委員會，並可能於週五進入院會審查。