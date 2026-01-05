總預算僵局 賴總統、卓揆將下鄉宣講

為推進卡關的總預算案，傳執政黨規畫，賴清德總統和行政院長卓榮泰將下鄉，直接對民眾。圖／聯合報系資料照片

為推進在立法院卡關的今年度中央政府總預算案，傳執政黨規畫透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，訴諸民意，盼打破政治僵局；包含賴清德總統和行政院長卓榮泰都將下鄉，直接對民眾訴諸總預算及國家建設的不可或缺。

對於賴總統擬下鄉向社會大眾說明總預算，國民黨主席鄭麗文昨表示，賴總統和卓榮泰畫錯重點，總預算之所以無法順利送立院，是因為賴、卓不尊重國會三讀通過的法案，其中包括提高職業軍人待遇與警消福利的預算編列。

鄭麗文說，在野有最大誠意，希望中華民國憲政順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題癥結在賴清德心魔；雖是少數總統，仍可透過智慧來跟國會共商國是、推動國政，而非任性耍賴。她希望賴總統重新端正心態，做全民總統，而不是心心念念把在野黨當作假想敵 ；如果一直把在野當死敵，台灣如何團結對外？希望賴三思。

國民黨立委王鴻薇指出，早就注意到賴總統以中央政府總預算與一點二五兆元軍購預算為名，對在野黨發動政治攻擊，尤其近一個月內，賴總統無論到任何場合都會提到總預算，並用之攻擊在野黨；但無論如何，也該給民眾正確資訊，賴總統一直在說錯誤訊息，像憲法明明沒有說必須在十二月卅一日前須審完總預算，卻出現「賴清德憲法條文」，既然要講總預算，就好好認真用功，不要再像大罷免時造謠。

民進黨人士表示，下鄉是既定公務行程，並非如去年的「人民是頭家」專案宣講，總統和閣揆會在下鄉行程中強化對總預算審查必要性的宣傳。

至於民進黨團總召柯建銘當面向民眾黨前主席柯文哲喊話，盼協助處理今年度總預算，民眾黨主席黃國昌昨表示，行政院依法編列預算，立法院才能依法審議，民眾黨團將會協助退休警消人員進行團體訴訟。

蔣萬安：TPASS不中斷

中央政府總預算案仍卡關，攸關大批通勤族權益的ＴＰＡＳＳ是否受影響？北市交通局坦言，每兩天要撥一次補助款給運輸業者，今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算撥付，預估只能撐到一月底。北市長蔣萬安昨受訪說，「台北市一定努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

蔣萬安昨赴大同區與里長座談，對基北北桃ＴＰＡＳＳ是否可能到一月底就停？蔣萬安說，希望行政院與立法院好好溝通，「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

對於主計總處稱，若總預算沒過，ＴＰＡＳＳ將受影響，民眾黨立委林國成批評賴政府欺騙社會大眾，因通勤月票屬延續型計畫，仍可沿用去年度預算執行。

