總預算先放行718億元？朝野協商破局

[NOWnews今日新聞] 立法院迄今尚未審查今年度的中央政府總預算，但因擔心影響部分民生建設與部會的新興計畫，國民黨與民眾黨團提案，將TPASS等718億元新興計畫預算先行動支。立法院今（22）日進行朝野協商，由國民黨立院黨團書記長羅智強主持，但因民進黨堅持，總預算應全案一起付委，與會部會也表達，所有預算都很重要，不願正面回答，哪些有急迫性，引發藍白立委不滿，最後協商無共識，全案繼續保留，可能要留待23日院會處理。

今天的協商由行政院副秘書長阮昭雄率衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄等列席。不過民進黨立院黨團總召柯建銘與國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席。

阮昭雄會前受訪表示，行政院立場一貫且明確，盼立法院儘速將115年度中央政府總預算案付委審查。在野黨所列舉的各項政策與經費，其實皆源自總預算內容，只要總預算順利付委並完成審查，相關經費即可依法動支，各項福國利民政策也能持續推動。

阮昭雄指出，行政院已於去年8月29日依法將總預算案送交立法院，至今已延宕147天仍未付委，情況相當罕見，若持續下去，恐成民主憲政史上首例。他強調，總預算具整體性與制度性，審議程序早有民主慣例可循，呼籲朝野回歸正軌。

他也指出，若總預算無法通過，將影響多項地方重大建設，包括桃園、台南鐵路地下化，以及花東雙軌等計畫，直接關係地方發展與民眾權益。此外，老農年金、國民年金調高等民生政策，也因無法追加預算而受阻。行政院再次呼籲，儘速通過總預算，相關建議皆可一併落實。

民進黨團幹事長鍾佳濱發言說，朝野協商若僅同意先行動支新興計畫中718億元，形同只放行中央政府總預算的2%，其餘約98%預算仍未交付審查，等同全面凍結，將導致115年度中央政府無法定預算可執行，嚴重衝擊民生與建設。

鍾佳濱表示，在野黨主張的38項、718億元並非全部迫切需求，其他3兆多元預算同樣攸關人民生活，包括交通建設、花東與桃園軌道計畫，以及房災救命用的「二倍金」等延續與擴增計畫，若預算未審議，勢必全面停擺。

他強調，民進黨團反對「象徵性放行2%」的作法，呼籲立法院儘速將總預算案交付審查，必要時再依《預算法》第54條處理急需項目，切勿以政治操作犧牲整體公共利益。

藍白立委要求各部會表態，需要先行動支的預算項目，金額有多少。不過部會都未正面回答，僅說所有的總預算都很重要，引發民眾黨立院黨團副總召張啟楷不滿。

張啟楷指出，民進黨與行政院先行提出錯誤且對全民不公的一般提案，卻未提出具體解方，形同「先放毒、後不解毒」，令人無法接受。他強調，先行動支屬於全民共識，去年已有成功協商模式可循，行政部門應比照辦理，以白紙黑字方式提出，才能從根本解決問題。

張啟楷批評，部分部會首長對自身爭取的急迫性預算，連公開表態支持都不敢，辜負人民期待。他呼籲民進黨停止政治操作，明確說明是否支持相關新興計畫，若反對也應清楚表態並列為正式公文，讓社會檢驗。他強調，執政黨應負起責任，加速審查，而非持續空轉、跳針，損害公共利益。

因會議無結論，羅智強宣布，全案保留。

