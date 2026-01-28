總預算先放行718億？協商破局待下會期表決

▲國民黨、民眾黨提案，將TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，立法院長韓國瑜今（28）日召集協商，民進黨仍不同意，協商破局。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 本會期延會到本周五，立院就將休會，但總預算迄今尚未付委審查，國民黨、民眾黨提案，將TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，不過國民黨立院黨團書記長羅智強召集協商，民進黨不同意，立法院長韓國瑜今（28）日召集協商，民進黨仍不同意，協商破局。若要先行動之718億元，要等下會期開議後，朝野進行表決大戰，通過後才能先放行這718億元。

羅智強22日先針對此案召集協商，不過民進黨主張，總預算應一併處理，不能只先動用其中的2%，不顧其他的98%。今天協商層級提高，改由韓國瑜主持，但朝野間仍各自堅持己見，民進黨團書記長陳培瑜罵藍白是薪水小偷，不讓大家審總預算，民眾黨團副總召張啟楷說，只要行政院同意，編足軍人加薪等相關預算，就可以審總預算。

根據《預算法》規定，總預算若未能在期限內審議完成，新興計畫經立院同意後可動支，其他則依上年度計畫動支。在野黨因此提案，同意先行動支718億元預算。不過民進黨團不同意。

根據立院議事規則，因在野黨提議時間還不滿1個月，因此必須等1個月後，才能表決處理。

此外，朝野協商今也獲共識，2月24日開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告並備詢，3月3日邀請卓榮泰報告台美關稅談判。

民眾黨力推《不在籍投票法》，不過國民黨團態度保留，韓國瑜今也裁示，留待下會期，有充分時間再來討論。

