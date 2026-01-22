總預算先放行718億 朝野協商破局

立法院22日朝野協商「115年總預算案新興計畫動支案」，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）、書記長陳培瑜（左）上台發言呼籲藍白快審總預算。（姚志平攝）

115年度中央政府總預算案卡關，藍白提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查，上周逕付二讀，22日召集朝野協商，但綠委放話「總預算不能僅施捨2％」後就直接離場，因最終未達共識，進入冷凍期，最快2月16日後院會才可表決。

藍白昨召集協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，由國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌共同擔任會議主席；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，總預算不能只施捨2％，其他98％目前形同凍結，說完後民進黨團直接離場，不參與討論。

羅智強點名各部會是否同意28項新興預算先行動支？人事總處、故宮皆表達同意，但也盼一起審查整筆預算；中選會、核安會、內政部、國防部、財政部、教育部則不鬆口，僅稱盼總預算整包付委審查。

黃國昌痛批，《預算法》很清楚，法定義務支出、已授權原定計畫本來就可直接動支，根本不是民進黨口中的98％不能用。

因民進黨先離席，羅智強宣布協商未達共識，全案送交院會處理；代表此決議案需等1個月冷凍期滿，最快2月16日後才可處理，等於要延到下個會期續戰。

行政院發言人李慧芝強調，立院提718億先行動支只是決議案，並非法律案，而且就算通過，「部會用起來會非常為難，因為公務員不知道可用範圍跟金額」；但面對媒體不斷追問是否代表就算立院通過決議案，政院也不執行？李未正面回應，僅稱「政院想要執行每一筆預算」。

民進黨也批評，藍白被民意打臉才放行2.4％預算，被打多大力才願意全案送審？民進黨發言人韓瑩更質疑，藍白難道是認為國防、交通建設或其他社福不重要嗎？

此外，閣揆卓榮泰21日表態到國會辯論總預算，藍白昨持續高喊電視辯論。國民黨團酸說，下戰帖與不敢戰的都是政院，既然如此，一開始就不該高調喊戰；李慧芝則堅稱，國會就是最大的政策辯論平台，只要立院將總預算付委，最快下周就可在國會辯論。