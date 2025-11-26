總預算內耗恐傷經濟！吳東亮：巧婦難為無米之炊 盼朝野找出最大公約數

工商協進會召開「工商早餐會」，會後理事長吳東亮會後受訪。李政龍攝



總預算持續在立法院卡關，政院版財劃法又遭藍白封殺，朝野再度陷入僵局。工商協進會理事長吳東亮今（11/26）日表示，「巧婦難為無米之炊」，不管做什麼事情都要有經費，財劃法的劃分是一個長期結構性的問題，希望朝野能夠坐下來、好好談，不能有太多內耗，畢竟經濟跟著國內、外的資金走，期盼朝野政治領袖發揮最大的智慧，找出一個為國家最大利益的公約數。

行政院長卓榮泰今日率行政團隊，赴「工商早餐會」與企業面對面交流，了解產業實際需求，更喊話工商界支持總預算，以利政策明年元旦能如期推動。工商協進會理事長吳東亮表示，俗話有云「巧婦難為無米之炊」，不論做任何事情都要有經費，卓院長提出「雙金字塔」目標，包括國力新十大動能、AI新十大建設等，施政布局十分清晰。

站在工商協進會的立場，吳東亮認為，財政收支劃分法涉及長期性節的結構問題，在野黨重視、監督預算，執政黨則是思考如何讓政策順利進行，所以，卓院長才會提到「不能白吃一份早餐」，實務上仍要思考有哪些機制、協商方法，讓修法和預算通過能夠並行，施政節奏能夠順利。

吳東亮強調，台灣今年的經濟成長非常好，但仍處於全球供應鏈重組的關鍵時刻，時間持續向前邁進，「我們也不能有太多內耗」，經濟跟隨國內、外資金流動，希望朝野能坐下來、好好談，政治領袖發揮最大的智慧，找出國家最大利益的公約數。

