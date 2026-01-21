總預算八度遭擋！ 卓榮泰：要求與立法院直接辯論「由人民做公決」

政治中心／綜合報導綽號馬德的中天記者兼主播林宸佑，因涉犯國安法等罪遭羈押禁見，今天行政院長卓榮泰出席活動，致詞中特別提到，絕大多數媒體工作者都"忠於國家、忠於事實"，而同一時間台灣基進黨也到馬德任職的電視台前踢館抗議。活動主持人：「掌聲歡迎我們行政院院長，卓榮泰卓院長上台致詞。」出席海委會辦公廳新建工程上樑儀式，行政院長卓榮泰這話意有所指。記者vs.行政院長卓榮泰：「絕大多數媒體工作者都是，忠於國家、忠於事實、忠於自己，而且是會成為社會正義跟公道的橋梁，(院長剛剛講記者有沒有說是哪一台的)，我講你們都很棒。意有所指？卓揆出席活動喊「感激多數媒體忠於國家」。（圖／民視新聞）卓榮泰點到為止，不過同一時間台灣基進黨帶著塗紅的煤炭，直接來到中天記者兼主播林宸佑任職的電視台踢館。台灣基進黨團：「統戰賊窩在中天，國安破口在眼前。」台灣基進黨前往中天電視台，針對主播林宸佑涉犯國安法抗議。（圖／民視新聞）事件爆發第一時間，民眾黨團主任陳智菡火速聲援，白營嘉義市長參選人張啟楷也砲轟是綠色恐怖，反觀一向力挺中天的國民黨相當低調，一度發文「什麼狀況又來了」，之後火速刪除。台灣基進黨主席王興煥：「民眾黨非常清楚他們要討好誰，跟國民黨爭相獻媚來討好北京。」民眾黨團主任陳智菡：「為什麼我們聲援一個台灣的國民，要把它定義為是討好北京，台灣民眾黨並不是在聲援馬德，而是我們在要求司法，應該要公平的審理。」白營力挺到底，而針對林宸佑等人遭查辦，國防部也坦言，中國滲透日趨嚴重。國防部長顧立雄：「我們也發現有90%以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，那可見官兵的這保防教育還是成功的，因為確實這個情況(中國滲透)，是相當的一個嚴重。」記者及國軍涉犯國安法，不光引起社會譁然，背後目的還有待檢警抽絲剝繭。原文出處：意有所指？卓揆出席活動 喊「感激多數媒體忠於國家」 更多民視新聞報導林宸佑涉國安案遭收押 吳思瑤駁清算籲：勿鼓動輿論辦案柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空姐揭真相：同溫層取暖大會民進黨議員初選「禁大咖條款」將廢除！賴清德等人可重返合體文宣

