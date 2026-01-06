總預算再被封殺 政院嘆「地方已擔心TPASS斷炊」：過了才能撥款補助

立法院程序委員會今（6）日再度封殺中央政府總預算、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》、院版《財劃法》等案排入委員會審查，行政院發言人李慧芝表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

李慧芝指出，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此呼籲這些地方政府，應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

對於國防特別條例也遭到擱置，李慧芝重申，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須要積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

李慧芝表示，院版《財劃法》至今也未審，但現行新版《財劃法》所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如依照新版《財劃法》，台北市今年度統籌分配稅款，大幅增加400多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展，呼籲立法院儘速審議院版《財劃法》，才能真正均衡台灣、讓國人受到均衡照顧，而不是富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大。

