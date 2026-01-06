總預算再被擋！TPSS恐斷炊 政院籲地方政府：要求選區立委履行職務

行政院發言人李慧芝。行政院提供



立法院程序委員會今（1/6）日召開會議討論院會議程，民進黨團總召柯建銘現身，但黨團提案報告事項增列1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案、政院版的《財政收支劃分法》（《財劃法》）修正草案、今（2026）年度總預算案等，再度遭藍白聯手擋下。對此，行政院發言人李慧芝呼籲地方政府，應該要請選區立委履行職務、審查中央政府總預算。

李慧芝指出，立法院程序委員會今日仍然沒有依照法定職權，將今年度中央政府總預算、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與《院版財劃法》等案排入委員會審查，她表示這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

李慧芝表示，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此她呼籲這些地方政府應該要請選區立委履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。基北北桃預估可以撐到1月底，桃竹竹苗則預估可以稱2個月。

李慧芝另提到，攸關1.25兆國防特別預算的國防特別條例也遭到擱置。她重申，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須要積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

李慧芝表示，現行新版《財劃法》所產生的水平分配不均問題已經浮現，台北市今年度統籌分配稅款大幅增加超過4百億元，足以推動營養午餐免費，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差；且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展，呼籲立法院儘速審議政院版《財劃法》，才能真正均衡台灣、讓國人受到照顧，而不是富者越富，讓南北及城鄉差距不斷被擴大。

